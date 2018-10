Linkes Bündnis will gegen neues Polizeigesetz demonstrieren

dpa

Potsdam (dpa) Ein linkes Bündnis mit Vertretern von Parteien, Flüchtlingsorganisationen und Studierenden will gegen die geplante Verschärfung des Brandenburger Polizeigesetzes demonstrieren. Die Demonstration solle am 10. November durch die Potsdamer Innenstadt ziehen, sagte Tom Berthold von der Linksjugend am Mittwoch. Der Gesetzentwurf von Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) soll Ende Oktober im Kabinett und Mitte November im Landtag beraten werden. Der Koalitionspartner Die Linke hatte einen im Juli vorgelegten Gesetzentwurf von Schröter wegen Eingriffen in Grundrechte massiv kritisiert. Auch die Grünen im Landtag lehnen die Verschärfungen ab.

Auf Druck der Linken hatte Schröter den ursprünglichen Gesetzentwurf in einigen Punkten entschärft. Der neue Entwurf wurde am Mittwoch aus dem Umfeld des Bündnisses bekannt. Danach wurden die Online-Durchsuchung bei Verdächtigen und elektronische Fußfesseln für terroristische Gefährder gestrichen. Bei Terrorverdacht sollen die Ermittler aber künftig auch Textnachrichten aus Messengerdiensten abschöpfen dürfen. Gefährder sollen bis zu einem Monat in Gewahrsam genommen werden können. Auch die „Schleierfahndung“ mit großflächigen Kontrollen an allen Durchgangsstraßen des Landes soll ermöglicht werden. Die Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll ausgeweitet werden.

Solche tief in die Grundrechte der Bürger eingreifenden Instrumente der Polizei könnten auch missbraucht werden, warnte der Landesvorsitzende der am Bündnis beteiligten Grünen, Clemens Rostock. Schließlich gebe es nach Wahlen wechselnde Regierungen und aus der CDU gebe es schon Stimmen, die eine Koalition mit der rechtspopulistischen AfD für möglich hielten. „Man muss bedenken, was passieren könnte, wenn nach einer Verschärfung des Polizeigesetzes ein AfD-Politiker Innenminister wird“, mahnte Rostock.