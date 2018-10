Gesamtschüler wagen Ausflug in die Kommunalpolitik

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Diese Woche findet zum zweiten Mal das Planspiel Kommunalpolitik im Rathaus Birkenwerder statt. Zwölftklässler der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule lernen dabei die Grundlagen der Kommunalpolitik kennen.

Ungewöhnliche Erfahrungen sammeln gerade Zwölftklässler der Gesamtschule im Rathaus Birkenwerder. Die Jugendlichen nehmen im Rahmen des Politikunterrichts in zwei Gruppen an einem Planspiel Kommunalpolitik teil, das die Verwaltungsfachangestellte Sophie Friese in der sitzungsfreien Zeit bereits zum zweiten Mal kenntnisreich und realitätsnah entwickelt hat.

Die Jugendlichen schlüpfen in dieser Woche in unterschiedliche fiktive Politikerrollen. Da gibt es – etwas klischeehaft – zum Beispiel den verpeilten Grünen-Politiker, der die Welt verändern will, ebenso wie den konservativen Ex-Polizisten, der gegen Asylbewerber protestiert und ständig durch Zwischenrufe auffällt, oder die verkopfte Akademikerin, die lange Monologe hält und damit die anderen nervt.

Sophie Friese, die sich normalerweise um die echten Sitzungsunterlagen kümmert, hat für das Planspiel Beschlussvorlagen vorbereitet, die zwar nicht echt, aber für Birkenwerder durchaus vorstellbar sind. „Es ist nichts völlig aus der Luft gegriffen“, erklärte sie. Die Zwölftklässler haben sich zum Beispiel mit dem Projekt „Laufbus“ für Schulanfänger, ein Umwelt- und Kulturfest, Kriminalprävention und Brandschutzlehre an der Grundschulen auseinandergesetzt. Dabei haben sie erfahren, dass es in der Demokratie nicht einfach ist, eine Mehrheit für ihre Überzeugung zu bekommen. Deshalb sind in den Fachausschüssen viele Ideen erst durch Kompromisse mehrheitsfähig geworden. Genau das war der Plan von Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF). „Die Jugendlichen haben erlebt, wie Kommunalpolitik funktioniert.“

Für Kevin Gampel, der in dieser Woche Joachim Gabor von den Freien Wählern spielt, war es eine „gute Erfahrung, zu sehen, wie Entscheidungen getroffen werden“. Er hat sich entsprechend seiner konservativen Rolle extra eine Brille und ein kariertes Hemd angezogen. Theresa Starke alias Marie Zimmermann vom Sozialen Forum fand es schwierig, nicht die eigene Meinung, sondern die der erfundenen Politikerin zu vertreten. Lehrer Tobias Kress war begeistert: „Weil die Schülerinnen und Schüler Rollen spielen, sind sie viel gesprächsbereiter“, hat er schon am zweiten Tag festgestellt. Im Unterricht seien die Jugendlichen vielleicht zurückhaltender, weil sie sich zu ihrer eigenen Meinung bekennen müssten.

Heute startet die zweite Gruppe. Am Donnerstag sind interessierte Zuschauer von 10.30 bis 17 Uhr eingeladen, die Ausschüsse und die Gemeindevertretersitzung im Ratssaal zu verfolgen. Einige Lokalpolitiker haben das am Dienstag bereits gemacht. Im November stellen die Jugendlichen ihre Beschlüsse und Ideen der Gemeindevertretung vor.