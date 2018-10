Wenn aus Schülern Azubis werden

Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Was kommt nach zehn Jahren Schule? Eine Frage, die für die Jugendlichen und ihre Eltern gleichermaßen interessant und vor allem wegweisend ist. Die Weichen dafür werden allerdings schon in der neunten oder Anfang der zehnten Klasse gestellt, und an diese Schüler richtete sich das Angebot des Informationsabends zur Berufs- und Studienorientierung der Libertasschule. Neun in der Region ansässige Unternehmen hatte die Schule für das Projekt gewinnen können. Die Mitarbeiter verteilten Informationsmaterial und standen für Nachfragen zur Verfügung. Umgekehrt hatten sich rund 75 Schüler angemeldet, um mehr über die Unternehmen und vor allem Ausbildungsmöglichkeiten zu erfahren.

Die Frage, die von den Jugendlichen am häufigsten gestellt wurde, war: „Was machen sie eigentlich?“ Doch sowohl Wido Beier von der Löwen-Agar GmbH in Löwenberg als auch Stefan Kroß von der Vivaris Getränke GmbH in Grüneberg und Mario Lehmann von der Firma Grunske Metall-Recycling GmbH hatten damit kein Problem. „Woher sollen die Jugendlichen das wissen? Dafür sind schließlich solche Infoveranstaltungen“, stellten alle gemeinschaftlich fest. Die Palette der angepriesenen Ausbildungsberufe reichte vom Altenpfleger bei der Christlichen Bürgerhilfe über den Kraftfahrer bis hin zum Lebensmitteltechniker oder den Landwirt. „Auch hier gab es beispielsweise Klärungsbedarf, was eigentlich ein Land- und was ein Tierwirt macht?“, wie Beier ergänzte. Ein Angebot, das viele Betriebe offerieren: „Wie wäre es mit einem Praktikum?“

Ein Möglichkeit, die durchaus helfen kann, wie viele Jugendlichen bestätigten, so auch Justin Zeidler, der die neunte Klasse besucht. Einen vagen Berufswunsch hat er schon: „Etwas mit Kfz.“ Ob Kraftfahrer oder Automechatroniker, da ist er auf der Suche nach Informationen. Das gilt gleichermaßen für Lukas und Jonas Ebel aus Grüneberg, die mit ihren Eltern gekommen waren. Einen Job im Büro oder Elektroniker – das schließt viel ein. Den Infoabend nutzten sie, um Fragen zu stellen, damit die Entscheidung leichter fällt.