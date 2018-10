Autofahrerin stirbt bei Unfall

Larissa Benz

Leibchel (MOZ) Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch gegen 13.50 Uhr auf der Bundesstraße 87 bei Leibchel ereignet. Am Abzweig nach Ressen stieß ein Lkw mit einem Auto zusammen. Dabei wurde eine Frau schwer verletzt. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen zur Identität der Verstorbenen und der Unfallursache dauern bis zu Stunde an. Derzeit ist die Bundesstraße 87 voll gesperrt.