Defekte Hydranten sorgen für Diskussionen

Marco Winkler

Sommerfeld (MOZ) Ortsvorsteher Jürgen Kurth (UWG/LGU) mahnt den Zustand einiger Hydranten in Sommerfeld an. Stadtbrandmeister und Ortswehrführer sehen zwar Handlungsbedarf, aber keine akute Gefahr. Der Brandschutz sei zu keiner Zeit gefährdet.

Anlass der Besorgnis von Jürgen Kurth sind die unter der Erde und mit einer Kappe abgedichteten Unterflurhydranten. „In Beetz, Sommerfeld und Hohenbruch sind acht davon defekt“, so Kurth. Fünf davon im Bereich Trift- und Löwenberg Weg, also in unmittelbarer Waldnähe. Die Feuerwehr könnte die Hydranten zur Löschwasserentnahme nutzen. Aufgefallen seien die Defekte beim Ausbau am Weg „Am Triftweg“, der eine neue Schotterschicht bekam. „Am Ende des Weges war ein Hydrant, der unter Splitt vergraben war.“ Weitere kamen im Laufe einer Analyse hinzu. Einige Beschilderungen fehlten. Am 20. September thematisierte Kurth die verdreckten und verdeckten Hydranten im gemeinsamen Haupt-, Bau- und Finanzausschuss der Stadt Kremmen. „Der Aufschrei, mit dem ich gerechnet hatte, blieb aus“, so Kurth am Dienstag.

Zuständig für die Hydranten – als Eigentümer des Leitungssystems – ist die Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung (OWA) in Falkensee. „Ich hätte erwartet, dass der Bürgermeister als Brandschutzträger ein Schreiben an die OWA verfasst“, so Kurth. Auch die geforderte Antwort von Stadtbrandmeister Gerd Lerche habe – urlaubsbedingt – auf sich warten lassen. Von Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) habe er nur telefonisch Auskunft erhalten. Kurth sei zwar an einer guten Zusammenarbeit mit dem Rathaus interessiert. „Aber ich hatte hier das Gefühl, dass sich die Verwaltung nicht kümmert.“

Stefanie Gebauer (parteilos, UWG/LGU) reichte der OWA eine Liste der defekten Hydranten nach. „Der Bürgermeister hat mich zwischenzeitlich auch angerufen und berichtet, dass die OWA an dem Problem dran ist“, so Kurth. Die OWA will die defekten Hydranten reparieren. „Ich hätte mir gerade von der Verwaltung aber eine zeitnahe Mitteilung gewünscht“, so Kurth.

Stadtbrandmeister Gerd Lerche sind die defekten Hydranten bekannt. „Sommerfelds Ortswehrführer Johannes Homuth und ich sehen hier beide aber keinerlei Problem“, so Lerche am Dienstag auf Nachfrage. „Das Hydrantennetz ist so eng gestrickt, dass die Kameraden einfach den nächsten nehmen können.“ Jürgen Kurth mahnte an, dass in solchen Fällen wertvolle Minuten verloren gingen. Lerche: „Wir transportieren in einem Brandfall immer schon Wasser in unseren Wassertanks an den Einsatzort.“ Zusätzlich kann durch eine verlegte Schlauchleitung der nächste Hydrant immer angesteuert werden.

Jürgen Kurth sorgt sich vor allem um die Orientierung von ortsfremden Wehren bei einem größeren Notfall. Auch hier gibt Gerd Lerche Entwarnung: „Einheimische Kameraden sind bei einem Einsatz immer vor Ort, sie wissen in jedem Fall Bescheid, wo die nächste Wasserentnahmestelle ist.“

Wichtig zu erwähnen bleibt: Die OWA Falkensee ist nicht für die Sicherstellung der Löschwasserversorgung zuständig. Dass die Unterfluthydranten von der Feuerwehr genutzt werden dürfen, ist reine Kulanz der OWA.