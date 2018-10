Glambecker Kürbisfest mit Happy End

Volkmar Ernst

Glambeck (MOZ) In Glambeck, da zählt die dörfliche Gemeinschaft noch! Der beste Beweis dafür ist das abgesagte Kürbisfest, das nun doch wie geplant am Sonnabend, 20. Oktober, stattfinden wird. Eigentlich lag dessen Organisation in den Händen von Madlen Drews und Jana Brzoka. Doch Schwangerschaft und Krankheit schränkten die Handlungsfähigkeit der beiden Akteure so stark ein, dass darunter die Organisation des Festes litt, so die Information an die Mitglieder des Ortsbeirates.

Da ad hoc keine Lösung für das Problem gefunden werden konnte, war die Folge die Absage. Weil sich aber schon zehn Kinder auf das Kürbisschnitzen gefreut und ihr Kommen angekündigt hatten, rief das den Frauentreff auf den Plan. Nach einer kurzen Absprache teilten die Frauen Ortsvorsteherin Hilde Peltzer-Blase mit, dass sie das Kürbisfest am Sonnabend übernehmen und von 15 bis 18 Uhr mit den Kindern gruselige Gestalten im Feuerwehrhaus schnitzen werden.

Wie hoch die Kinder in Glambeck geschätzt werden, zeigt auch ein zweites Beispiel. Denn für die Neugeborenen und ihre Eltern gibt es künftig ein Begrüßungsgeschenk. Keine Geldprämie, dafür aber ein Plüschmaskottchen, Storch Ronny nachempfunden. Die fleißigen Strickomas aus den Reihen der Ortsgruppe der Christlichen Bürgerhilfe Löwenberg (CBL) steuern eine Babyausstattung mit Schühchen, Schal und Mütze bei. „Wir wollen damit signalisieren, wie sich ganz Glambeck über den Nachwuchs freut“, so die Ortsvorsteherin.

Eine Tradition hat in Glambeck auch das Martinsfest, das dieses Jahr allerdings bereits am Sonnabend, 10. November, gefeiert wird. Es beginnt um 17.30 Uhr mit einem Anspiel zur Geschichte des Heiligen Martin in der Kirche, und es wird auch die Martinswecken geben, auf die sich Kinder wie Erwachsene schon freuen. Von der Kirche werden die Teilnehmer dann gemeinsam zum Rondell gehen, wo eine Gedenktafel in Erinnerung an die Familie Labe enthüllt werden wird. Die jüdische Familie lebte bis in die 1930er-Jahre in Glambeck, danach verlieren sich ihre Spuren. Zum Verbleib einzelner Angehöriger haben die Glambecker erste Informationen schon zusammengetragen, die in die Chronik des Ortes eingearbeitet werden.

Ein letzter Höhepunkt im jährlichen Veranstaltungskalender des Ortes ist das Lichterfest. Das wird traditionell am Sonnabend vor dem ersten Advent gefeiert. Es beginnt um 16 Uhr mit einem Konzert in der Kirche.

Eingeladen haben die Glambecker den Harfenisten Sören Wendt. Im Anschluss spazieren alle zum Rondell, wo beim gemeinsamen Singen des Liedes „O Tannenbaum“ die Lichter am Weihnachtsbaum angeschaltet werden.

Erste Planungen gibt es auch schon für das kommende Jahr. Als feste Termine für den Veranstaltungskalender wurden das Weihnachtsbaumverbrennen am 19. Januar und das Kirchen- und Dorffest am 15. Juni angemeldet.

Nachdem Stank Martin dieses Jahr bereits am 10. November kommt, darf er sich 2019 bis zum 16. November Zeit lassen. Das Lichterfest findet am 30. November statt.