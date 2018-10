Veltens SPD kürt Katja Noack zur Spitzenkandidatin

Roland Becker

Velten (MOZ) Die Ofenstädter Sozialdemokraten ziehen wie 2014 wiederum mit 17 Kandidaten in den Wahlkampf um die 22 Sitze im Stadtparlament. Die am Dienstag vom Ortsverein beschlossene Liste für die Wahl am 26. Mai 2019 ist allerdings noch erweiterbar.

Als Spitzenkandidatin wurde einstimmig Katja Noack gewählt. Auf den Plätzen zwei bis zehn folgen: Christopher Gordjy, Bärbel Weiß, Andreas Noack, Harald Rose, Daniel Halamoda, Hartmut Goral, Thomas Boguth (parteilos), Wolfgang Elbing und Wolfgang Müller. Die Startnummern elf bis 17 erhalten Jakob Wittreich, Hannelore Matzinger, Göran Linke (parteilos), Steffen Barthels, Jeannine Luther (parteilos), Mike Grohs (parteilos) und Christian Wunderlich. Gegenkandidaturen für einen der vorderen Listenplätze gab es nicht.

Nicht mehr auf der Kandidatenliste taucht Paul Niepalla auf. Der ehemalige Fraktionschef hatte bei der Wahl 2014 für die SPD die meisten Stimmen geholt. Dass er sich aus Veltens Stadtpolitik zurückzieht, dürfte damit zu tun haben, dass er seit 1. September als Fachbereichsleiter für Soziales und Kultur im Ludwigsfelder Rathaus arbeitet.

Das Wahlprogramm für die von 2019 bis 2024 reichende Wahlperiode befindet sich derzeit in Arbeit. Über Zielvorgaben, wie viele Mandate die SPD erringen möchte, wurde am Dienstag nicht gesprochen. 2014 mussten die Sozialdemokraten starke Verluste einstecken. Sie fielen von 38,8 auf 27,2 Prozent.

Neu – und vor Ablauf der üblichen Frist von zwei Jahren – wurde auch der Vorstand gewählt. Auf die vergangenen Jahre rückblickend sagte die im Amt bestätigte Vorsitzende Katja Noack: „Als SPD ist es uns gelungen, uns klar als Alternative zu Spaltern und Meckerern zu positonieren.“ Auf den für die SPD vor einem Jahr gewonnenen Bürgermeister-Wahlkampf rückblickend sagte sie: „Wer das Geschehen im Stadtparlament verfolgt, dem ist klar, welcher Kelch an uns vorbeigegangen ist.“ Noack vermied es, dabei die Namen von Pro Velten und deren knapp unterlegenen Bürgermeisterkandidaten Marcel Siegert zu erwähnen. Gemünzt waren ihre Worte aber allemal auf beide. Noack erhielt alle Stimmen der 20.anwesenden Mitglieder. Innerhalb des Vorstands rückt Christopher Gordjy (18 Stimmen) zum Stellvertreter auf. Die Zahl der Beisitzer wurde von zwei auf drei erhöht. Neben Annemarie Wolff (20 Stimmen) sind das die Neueinsteiger Harald Rose.(19) und Hannelore Matziger (14). Vom bisherigen Vorstand hatten Klaus Nehre und Frank Steinbock aus Altersgründen nicht mehr kandidiert.

Die Zahl der SPD-Mitglieder hat sich laut Katja Noack seit Mitte 2015 von 23 auf 47 verdoppelt.(rol)