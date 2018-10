Ministerin muss sich deutliche Kritik anhören

Tilman Trebs

Es hätte ein schöner Ausflug für Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) werden können – mit durchgeschnitten Absperrbändchen, Sekt, Schnittchen, singenden Kindergartenkindern und einer vielleicht auch wieder versöhnten Einwohnerschaft. Aber die Politikerin war am Dienstag nicht nach Stolzenhagen gekommen, um den von ihr selbst für das Jahr 2018 in Aussicht gestellten Radweg von Wensickendorf nach Wandlitz zu eröffnen. Es gab auch keinen symbolischen ersten Spatenstich. Stattdessen stand die Ministerin am Abend auf einem schmalen Bürgersteig an einer abgelegenen Bushaltestelle und bat die Kommunalpolitiker aus den umliegenden Orten noch um etwas Geduld. Denn auch zehn Jahre nach dem Beginn und sieben Jahre nach dem Abschluss des Planfeststellungsverfahrens ist von dem 5,3 Kilometer langen Radweg nichts zu sehen. Das neue Ziel der Ministerin: Im Winter werden Bäume gefällt, im Frühjahr die Bauarbeiten ausgeschrieben, im Sommer soll es dann losgehen und – wenn alles gut läuft – der erste Radfahrer ein Jahr später nicht mehr auf der engen und vielbefahrenen B 273 sein Leben riskieren müssen. „Es geht nicht mehr um das ob. Wir machen das“, erklärte Schneider. Schließlich liefen die Bauvorbereitungen schon. „Ich habe immer gesagt, 2018 fangen wir an. Und jetzt haben wir angefangen.“

Die Geduld scheint allerdings aufgebraucht. „Wir haben schon zu oft gehört, dass es jetzt losgeht. Und dann ist doch nichts passiert“, beschwerte sich Wensickendorfs Ortsvorsteher Heinz Ließke (Freie Wähler). Wenn die Ministerin die Bauvorbereitungen als Bauarbeiten bezeichne, sei das Wortklauberei. „Für mich wird sind das erst Bauarbeiten, wenn der Spatenstich vollzogen wurde und etwas zu sehen ist. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir können die Bürger nicht weiter hinhalten.“

Ein gutes halbes Jahr vor den Kommunalwahlen liegen die Nerven blank. „Wir können das den Bürgern nicht mehr erklären“, sagte Stolzenhagens Ortsvorsteher Jürgen Krajewski. Auch Ließke klagte, dass im Ortsbeirat, wo der Radweg seit Jahren Dauerthema ist, ihm und seinen beiden Kollegen bereits vorgeworfen werde, genauso „zu lügen, wie die da oben“. Wenn der Radweg jetzt nicht gebaut werde, werde niemand im Ort im kommenden Jahr die SPD wählen, ließ er die sozialdemokratische Ministerin wissen. Seit 14 Jahren kämpfe man in den Orten für den Radweg. Und immer wieder werde man vertröstet.

Schneider und auch die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Britta Müller und Björn Lüttmann bemühten sich, die Dinge einzuordnen. Sie sprachen von den Jahren, in denen kaum Geld für Investitionen zur Verfügung stand, von Problemen mit dem Naturschutz und Eigentümern, die ihr Land nicht zur Verfügung stellen wollten – und von den vielen anderen Wünschen nach Straßen und Wegen im Land, die auch noch erfüllt werden wollen.

Inzwischen ist so viel Zeit ins Land gegangen, dass der Umfang der an der B 273 zu fällenden Bäume neu ermittelt werden muss, damit der Landesbetrieb für Straßenwesen eine realistische Kostenschätzung für die Ausschreibung der Fällarbeiten vornehmen kann, wie Edgar Gaffrey erklärte, der im Landesbetrieb den Straßen- und Wegebau verantwortet. „Was wollen Sie uns damit sagen. Dass die Bäume an allem schuld sind, weil sie wachsen?“, fauchte der Wensickendorfer Ortsbeirat Daniel Langhoff (FDP) Edgar Gaffrey an. Und in Richtung Kathrin Schneider: „Hören Sie auf mit Ihren Erklärungen! Machen Sie endlich Ihre Arbeit!“

Auch Heinz Ließke zeigte wenig Verständnis für die Erläuterungen. „Am Geld hat es nie gelegen. Das war immer da. Es hat in den Behörden an Personal gefehlt. Einmal sind die Planungen im Sande verlaufen, weil der zuständige Sachbearbeiter in Elternzeit gegangen ist und nicht ersetzt wurde. Das kann nicht sein. Sie müssen für eine anständige Personalausstattung in der Landesverwaltung sorgen“, forderte Ließke, der vorrechnete, wie viel Arbeit er und seine Mitstreiter in der Bürgerinitiative Pro Radweg den Behörden abgenommen hätten. „Wir haben mit Grundeigentümern geredet, damit sie ihre Flächen zur Verfügung stellen. Ich habe sogar mit der schwedischen Botschaft verhandelt, um eine Eigentümerin ausfindig zu machen. Und wir haben Leute, die den Baum vor ihrem Grundstück nicht opfern wollten, im Sinne des Radweges umgestimmt.“

Um die große Wut der Wensickendorfer zu verstehen, ist es hilfreich zu wissen, dass sie beim Thema Breitbandausbau die gleichen Erfahrungen machen, wie beim Radweg. Erst ließ der Netzbetreiber DNS:Net eine Ausbaukonzession ungenutzt verstreichen. Nun hat der Oranienburger Ortsteil nicht mal Aussicht auf Förderung aus dem millionenschweren Breitbandprogramm des Bundes für unterversorgte Gebiete, weil die Telekom das Dorf nun wohl doch ohne Fördergeld mit schnellem Internet versorgen will. „2019 soll es soweit sein“, sagt Ortsbeirat Langhoff. Glauben kann er es noch nicht. „Uns hat man schon so viel versprochen. Um uns herum haben alle Internet und Radwege. Wir haben nichts. Das kann so nicht weitergehen.“ Langhoff will sich für die FDP um einen Sitz im Landtag bewerben.

Einig war sich die Runde an der Bushaltestelle immerhin darin, dass man Kathrin Schneider nicht dafür verantwortlich machen solle, was ihr Vorgänger Jörg Vogelsänger nicht erledigt habe. Vor 2020 wird der Radweg dennoch nicht eröffnet werden – wenn es gut läuft, aber auch nicht später.