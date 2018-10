Schinkelgymnasiasten bringen eigenes Musical auf die Bühne

Romeo und Julia in Zeiten des Internets: Die Hauptfiguren Stella und Sky lernen sich in der virtuellen Welt kennen und kommen sich näher. In der realen Welt steht ihre Liebe aufgrund des sozialen Status’ ihrer Familien unter keinem guten Stern. Schüler des Schinkelgymnasiums haben bei Text, Musik und szenischer Umsetzung maßgeblich mitgewirkt. © Foto: Musikkultur Rheinsberg

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Schüler des Neuruppiner Schinkelgymnasiums haben zum zweiten Mal in Zusammenarbeit mit der Musikkultur Rheinsberg ein eigenes Musiktheater verfasst und eingeprobt. Am Donnerstag wird die Oper „Welche Welt?“ im Rheinsberger Schlosstheater uraufgeführt.

Gemeinsam mit der Librettistin Erika Otto haben die Jugendlichen den Text der modernen Oper verfasst. „Welche Welt?“ behandelt einen Stoff, der den Lebensalltag junger Menschen zugespitzt umreißt: Es geht um digitale und reale Lebenswelten und Identitäten. Der Stoff ist verpackt in eine moderne Variante von Romeo und Julia. Die Hauptfiguren, Stella und Sky, begegnen sich nur in der virtuellen Welt. Bei Online-Spielen bekämpfen sie gemeinsam den „Boss“. Während sie sich anfangs als gute Spieler schätzen, kommen sie sich auch menschlich näher, sodass sie sich auch in der echten Welt treffen möchten. Da sie aus zwei komplett verschiedenen Milieus stammen, stoßen sie dabei jedoch auf großen Widerstand. Stella ist die Tochter der verwitweten Putzfrau Tanja, Sky der Sohn des stinkreichen Ehepaars Victoria und Herbert Highprice. Was sie nicht wissen: Stellas Mutter putzt im Haushalt von Skys Eltern und ist Skys einzige Bezugsperson, da seine Eltern keine Zeit für ihn haben. In der Arbeit an dem Text vermittelte Erika Otto den Schülern, wie ein Libretto aufgebaut. Die Dialoge stammen aus den Federn der Jugendlichen.

Für die Musik zeichnet Aurélien Bello verantwortlich. Der künstlerische Leiter der Jungen Kammerphilharmonie Berlin und ständige Dirigent der Jungen Philharmonie Brandenburg involvierte die Heranwachsenden stark in die Komposition der Stücke. Die Schüler setzten sich intensiv mit dem Stoff auseinander und entwickelten musikalische Leitmotive für die unterschiedlichen Hauptfiguren. Zuvor erhielten sie von Bello einen Crashkurs in Operngeschichte und hörten sich viele alte und vor allem moderne Opern an. „Zum anderen konnten wir uns diesmal viel länger mit der Stoffauswahl beschäftigen“, so Bello. „Sujet und Geschichte sind komplett von den SchülerInnen entworfen worden.“

Für die szenische Umsetzung auf der Bühne arbeiteten die Gymnasiasten eng mit dem Regisseur Arturo Gama zusammen. „Es war ein spannendes Projekt. Einige Schüler wussten, was auf sie zukommen würde, andere hatten keinerlei Vorstellung von der kreativen Arbeit“, so Gama. Für ihn sei es interessant gewesen, die Jugendlichen bei dem Prozess zu begleiten und ihre Entwicklung zu verfolgen. „Am Anfang waren sie kleine individuelle Inseln. Nun sind sie auf dem Weg, eine schöne, zusammen wirkende Gruppe zu werden.“ Bei der Inszenierung habe Gama versucht, so viele Ideen der Gymnasiasten wie möglich zu übernehmen.

Das Bundesfamilienministerium fördert das auf drei Jahre angelegte Projekt mit 300 000 Euro. Im vergangenen Jahr wurde mit „Narziss und Echo“ die erste Uraufführung auf die Bühne gebracht. Die Ziele dieses Projekts sind es, Talente zu entdecken und zu fördern, Selbstbewusstsein und Teamgeist zu entwickeln sowie, die Schüler für die musikalische Welt der Oper zu begeistern.

Die heutige Uraufführung beginnt um 19.30 Uhr im Schlosstheater. Am Freitag wird „Welche Welt“ ein weiteres Mal gezeigt, ebenfalls ab 19.30 Uhr. Die Karten kosten zehn, ermäßigt fünf Euro und können unter 033931 34940 bestellt werden. An der Abendkasse werden zwei Euro Aufschlag erhoben.