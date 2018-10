Neuer Imbiss in Bötzow eröffnet Ende Oktober

Marco Winkler

Bötzow (MOZ) Anfangs Kasperei, später Chance, jetzt Traum: Es gibt viele Wörter, die Susanne Münch gebraucht, um ihren Schritt in die Selbstständigkeit zu beschreiben. Zusammen mit einem Freund eröffnet sie am 27. Oktober den Imbiss „Mahlzeit in Bötzow“.

Susanne Münch und Dennis Grabow wollen deutsche Küche anbieten. Nicht ausschließlich für Bötzower, aber Intention sei laut Susanne Münch gewesen, etwas für den Ort auf die Beine zu stellen. „Ich wollte schon immer ein bisschen zurückgeben“, so die 40-jährige Ex-Berlinerin, die vor Jahren nach Bötzow gezogen ist. Der Imbiss befindet sich in der Veltener Straße 59a. Das Wort „Imbiss“ ziert das Gebäude. Doch eigentlich sollten sich die Bötzower an einen anderen Namen gewöhnen. Im April eröffneten Veronika Graeve-Dietz und Ex-Profi-Boxer Marco Schulze hier das „Schlemmerstübchen“. Frühstück und Mittagessen wurde angeboten. „Es hat weh getan, dass das ‚Schlemmerstübchen‘ so schnell wieder geschlossen hat“, so Münch. Sie war dort Angestellte, hat das Bistro mit aufgebaut. Doch die Zahlen sprachen offenbar gegen das neue Bistro. „Das Frühstück hat sich nicht rentiert“, so Susanne Münch. Zusammen mit Dennis Grabow will die gelernte Verkäuferin und Konditorin einen Neustart wagen – ohne Frühstück. „Mein Mann ist gelernter Restaurantfachmann, er steht mir zu Seite.“ Dennis Grabow wird den Verwaltungsaspekt des Bistro-Business übernehmen. Beide glauben an ihre gastronomische Vision. „Wir haben viele Ideen.“ Verraten wollen sie noch nicht allzu viel. Nur eines ist sicher: Es wird eine Bötzower Currywurst geben, die sich etablieren soll.

Ambitioniert sind die Öffnungszeiten. Unter der Woche soll das Bistro von 11 bis 20 Uhr, am Wochenende sogar bis 22 Uhr geöffnet haben. „Die Eröffnung am 27. Oktober ab 15 Uhr muss der Knaller werden“, so Susanne Münch. Fehlt nur noch eines für „Mahlzeit in Bötzow“: kontinuierliche Kundschaft. „Wir hoffen, dass die Bötzower das Angebot zu schätzen wissen.“