Stechlinsee-Center mit Leben gefüllt

Matthias Henke

Neuglobsow (MOZ) Zufrieden zeigen sich Wolfgang Schmolke, Vorsitzender des Vereins Begegnungsstätte Stechlin, der das gemeindeeigene Stechlinsee-Center in Neuglobsow betreibt, und Frank Rumpe, Geschäftsführer des im Spätsommer darin eröffneten Cafés,mit dem Start nach dem Umbau.

Dies erfuhren Gemeindevertreter und Gäste bei der jüngsten Sitzung des Rates. Während zu den Vereinsfinanzen hinter verschlossenen Türen informiert wurde, zog Schmolke ein allgemeines Fazit in der Öffentlichkeit. Rumpe ergänzte anschließend aus dem Publikum.

Nachdem der Verein vor zweieinhalb Jahren sein Konzept vorstellte, billigten die Gemeindevertreter einstimmig, dass dieser künftig Betreiber des Centers sein solle, erinnerte Schmolke. Für diesen Vertrauensvorschuss gebühre dem Gremium Dank. „Aber ich denke, wir haben auch schon geliefert“, gab er sich selbstbewusst.

Im Rahmen der Umbaumaßnahmen für das Café sei auch die Behindertentoilette auf diese Ebene verlegt worden. Der Fahrstuhl sei schon aus Kostengründen ein Handicap gewesen. Während des Umbaus habe der Verein das Center am Leben erhalten, mit Veranstaltungen und dem Offenhalten der Kegelbahn. „Es war nicht einfach, aber es ist uns gelungen“, so Schmolke. Dass sich mit Frank Rumpe und seinen Mitstreitern ein Pächter für das Café gefunden habe, sei immens wichtig, um das Center mit Leben zu füllen.

Der Verein Begegnungsstätte habe alle Bauarbeiten, die von der Gemeinde finanziert wurden, begleitet. Böden wurden abgeschliffen und neu versiegelt, im großen Saal beispielsweise in Eigenregie. Eine Küche für den Saal sei installiert, der Thekenraum erneuert worden. Es gab Verzögerungen. „Ich verstehe jetzt, warum der Berliner Flughafen solange dauert“, sagte Schmolke, halb im Scherz, halb jedoch mit einem ernsten Hintergrund. So sah man sich plötzlich mit Brandschutzauflagen konfrontiert, für die sich in den Jahren seit Bau des Centers niemand interessiert habe.

Auf mehrere Säulen gründe sich die Finanzierung des Vereins, erläuterte der Vorsitzende. Zum einen seien das die Beiträge der Mitglieder. Knapp 60 seien es derzeit, der Trend zeige nach oben. „Daran sieht man, dass die Bürger etwas bewegen wollen“, so Schmolke, der gleich darauf feststellte: „Das Center gehört nicht nur Neuglobsow, sondern der ganzen Gemeinde. Wir würden uns auch über Mitglieder aus den anderen Ortsteilen freuen.“ Luft nach oben sei zweifellos. Desweiteren generiere der Verein Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung der Räume für Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern und Hochzeiten, der Verpachtung des Cafés und auch der Garagen für Amtswirtschaftshof und Feuerwehr. Ferner trete der Verein auch selbst als Veranstalter auf. „Die Silvesterfeier wird wieder stattfinden. 60 bis 70 Anfragen gibt es schon, ohne dass die Kosten bekannt sind“, zeigte sich Schmolke zufrieden.

Gut angelaufen sei das Geschäft des im Juli eröffneten Cafés, sagte Frank Rumpe. „Über Erwarten gut, denn wir waren eigentlich zu spät dran, um die ganze Saison mitzunehmen.“ Im Herbst habe man nur noch an den Wochenenden geöffnet. Als Ruhetag habe sich in der Saison der Dienstag aber als ungünstig erwiesen, da auch andere Gastronomen im Ort an diesem Tag schließen. „Wir haben daraus gelernt“, so Rumpe, der das Café auch über Winter offenhalten will.