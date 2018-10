Deutliche Kritik am Bürgerhaushalt

Blumen vom Bürgermeister: Zwölf Mitglieder zählt der Oranienburger Jugendbeirat, der vom Stadtparlament jetzt für die Dauer von zwei Jahren benannt wurde. Sechs seiner Mitglieder nahmen an der Sitzung am Montag teil. © Foto: Friedhelm Brennecke

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Der Wahlkampf hat begonnen. Das wurde auch in der Stadtverordnetenversammlung deutlich. Dennoch fanden die meisten Beschlussvorlagen der Verwaltung mit großen Mehrheiten die Zustimmung der Kommunalpolitiker. Geschlossen forderte das Stadtparlament mehr Unterstützung von Bund und Land bei der Kampfmittelsuche.

Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) appellierte an die Stadtverordneten, sie mögen alle ihre politischen Drähte nutzen, um beim Bund, dem Land und auch dem Landkreis für mehr Unterstützung bei der Bombensuche zu werben. Oranienburg könne die enormen Kosten von 420 Millionen Euro für die Abklärung von noch rund 270 vermuteten Bombenverdachtsflächen in der Stadt nicht allein stemmen. Dass das Land sich wieder an den Kosten von Grundwasserabsenkungen und der Instandsetzung von Infrastruktur beteiligen soll, hatte die CDU-Fraktion gefordert. Das wurde in den Beschlussvorschlag der Verwaltung mit eingearbeitet und ebenso die Forderung an den Bund, er möge seine bisher einmalige Unterstützung bei der Beseitigung alliierter Munition über 2019 hinaus verlängern.

Deutliche Kritik gab es an der Umsetzung des zweiten Bürgerhaushalts, an dem sich nur 360 Interessierte beteiligt hatten. Die Verwaltung dürfe nicht einfach Bürgervorschläge streichen, weil sie freiwillige Leistungen seien oder weil für die Bürgeridee nach Auffassung aus dem Rathaus kein Bedarf bestehe. Vielmehr gelte es, den Bürgerwunsch zu akzeptieren. Die Werbung für den Bürgerhaushalt müsse ausgebaut werden, damit sich künftig wieder mehr Leute daran beteiligten. Finanzdezernent Christoph Schmidt-Jansa (CDU) räumte ein, dass das Prozedere verbesserungsbedürftig ist. Größere Veranstaltungen in der Stadt sollten genutzt werden, um auf den Bürgerhaushalt aufmerksam zu machen. Auch eine Online-Abstimmung könne die Beteiligung am dritten Bürgerbudget sicherlich steigern. Bei nur einer Gegenstimme bestätigten die Stadtverordneten die insgesamt zehn Vorhaben des zweiten Bürgerhaushalts. Damit sei die Gesamtsumme von 100 000 Euro voll ausgeschöpft. Nächstes Jahr sollen die Projekte realisiert werden.

Einen Kassenkredit über eine Million Euro wird die Stadt ab Januar der Oranienburg-Holding zu deren Liquiditätssicherung für zwölf Monate bereitstellen. Geld fließe aber nur dann, wenn die Holding es beantrage. Fünf Stadtverordnete stimmten gegen die Kreditgewährung.

Für den 5. November kündigte Bürgermeister Alexander Laesicke eine Sondersitzung der Stadtverordneten an, in der sich sechs Bewerber um die Position des Holding-Geschäftsführers vorstellen werden. Die Oranienburg-Holding soll zum 1. Januar 2019 ihre Arbeit aufnehmen.

Keinen leichten Job hatte am Montagabend Michael Fehlow (Linke). Als stellvertretender Vorsitzender des Stadtparlaments fiel ihm die Leitung der mehr als vierstündigen Mammutsitzung zu. Vorsteher Holger Mücke (SPD) war im Urlaub, der zweite Vize-Vorsitzende Carsten Lecke (CDU) verhindert. Fehlow erwies sich allerdings als geschickter Navigator, lockerte die Sitzung immer wieder mit frisch-fröhlichen Bemerkungen auf, machte auch ein paar Scherze, brachte das Auditorium zum Schmunzeln und führte die stellenweise turbulente Sitzung zu einem guten Ende.