Zehdenicker Autorin Manja Präkels auf Frankfurter Buchmesse ausgezeichnet

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Als bestes Jugendbuch des Jahres überzeugte Manja Präkels‘ autobiografisch gefärbter Roman „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ bei der Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises 2018 auf der Frankfurter Buchmesse.

Bundesfamilienministerin Franziska Gaffey (SPD) überreichte der Nachwuchs-Schriftstellerin die Momo-Trophäe. Der Preis ist außerdem mit 12 000 Euro dotiert. Manja Präkels porträtiert in ihrem vor gut einem Jahr veröffentlichten Debütroman eine Generation, die den Niedergang der DDR abseits der Großstädte weniger als Befreiung denn als widersprüchliches gesellschaftliches Ereignis erlebt. Vor allem schildert sie, wie rechtes Gedankengut, Wut und Hass in der ländlichen Idylle um sich greifen. Ihr Roman sei damit erschreckend aktuell. Die Geschichte von Mimi und Oliver spielt in ihrer Heimatstadt Zehdenick. Am 23. November wird Präkels eine weitere Ehrung zuteil: In der Akademie der Künste erhält sie den Anna-Seghers-Preis, den sie gemeinsam mit dem Brasilianer Julián Fuks bekommt. „Gegen die Verwirrungen unserer Zeit setzt Manja Präkels die Genauigkeit ihrer Sprache und ihrer Beobachtung“, so die Jury.