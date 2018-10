Auseinandersetzung über afrikanische Beutekunst ist nötig

Ulm (MOZ) Es war der französische Präsident, der den Brandbeschleuniger in die schwelende Debatte um den Kolonialismus warf: Vergangenes Jahr erklärte Emmanuel Macron, innerhalb von fünf Jahren die Bedingungen für die Rückgabe des afrikanischen Erbes an die Herkunftsländer schaffen zu wollen. Ein wichtiger Schritt.

Und Deutschland? Hat dieses Jahr einen 132 Seiten langen „Leitfaden zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten“ herausgegeben. Als wolle man im Namen schon androhen: Es ist kompliziert. So kompliziert wie die Sache mit dem Humboldt-Forum, in dem künftig die außereuropäischen Sammlungen präsentiert werden sollen. Erst seit die Eröffnung des neopreußischen Schlosses näherrückt, denkt man in Deutschland intensiver darüber nach, was in Museen alles lagert, und ob es dorthin gehört.

Dass deutschen Truppen hunderttausende Menschen in Afrika zum Opfer fielen, weiß man. Doch um eine offizielle Entschuldigung für den Völkermord im heutigen Namibia wird noch immer gerungen. Erst im aktuellen Koalitionsvertrag steht die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte in einer Reihe mit NS-Terrorherrschaft und SED-Diktatur. Dass es kompliziert ist, sagen auch die Museen: Rechtslage schwierig, Quellenlage lückenhaft, Eigentumsverhältnisse unklar, Forschungsmittel begrenzt. Nicht alles sei geraubt, viele wollten gar nichts zurückhaben, sondern lieber Kooperationen oder digitale Datenbanken, um zu sehen, wo ihr Erbe hingekommen ist. So könnten die Objekte Auskunft geben über das Unrecht, das ihre einstigen Besitzer erlitten haben.

Was jetzt gefordert wird, ist längst fällig: das Ende der europäischen Deutungshoheit über andere Kulturen. Der Beginn eines echten, hierarchiefreien Austauschs, der bedeuten kann, dass Objekte, Forscher und Kuratoren um die Welt reisen, aber auch, dass Museen in Afrika gebaut werden. 95 Prozent des afrikanischen Erbes, so heißt es, lagern außerhalb Afrikas. Zum Aufbau einer kulturellen Identität aber gehört, dass die Menschen Zugang zu ihren Kulturgütern haben. Wenn die einstigen Kolonialmächte glaubwürdig sein wollen, müssen sie zumindest einen Teil davon zurückgeben – und zwar von sich aus. Die Bedingungen dafür zu schaffen, ist Aufgabe der Politik.