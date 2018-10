Gegen das süße Gift

Berlin (MOZ) Zucker ist zu billig. Er findet sich in viel zu vielen Produkten, wo er gar nicht hingehört. Im Ketchup oder im Fruchtjoghurt. Vor allem aber steckt der Zucker – von den meisten Verbrauchern unbemerkt – in Fertigprodukten. Welche uns in der Hektik des Alltags Bequemlichkeit versprechen. Uns aber bequem in Übergewicht und Diabetes treiben.

Dass sich daran endlich etwas ändern muss, fordern Ärzte, Krankenkassen, Verbraucherschützer seit Jahren. Eine Zuckersteuer und Werbeverbote für süße Kinder-Produkte sollen das süße Gift zurückdrängen. Doch das geht der Politik bisher zu weit. Immerhin bewegt sich durch die von Ernährungsministerin Julia Klöckner geschlossene Vereinbarung mit der Industrie überhaupt zum allerersten Mal im hiesigen Regierungshandeln etwas in der Zuckerreduktion. Doch es macht Sinn, wie bei Tabak und Alkohol als Staat Grenzen zu setzen. Zucker ist ein besonders teuflisches Suchtmittel. Das etwa bei immer mehr Kindern zur Fettleber führt, die man früher nur bei Erwachsenen mit hohem Alkoholkonsum kannte.

Druck lässt Unternehmen kreativ werden. Das kann Druck der öffentlichen Meinung oder Druck des Staates sein. Oder beides. Damit sollte es endlich so richtig losgehen.