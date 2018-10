Karl Marx als Kunstobjekt

Christina Sleziona

Neuhardenberg Zum 200. Mal jährt sich dieses Jahr der Geburtstag des großen Denkers Karl Marx. Der Heimatverein von Neuhardenberg hat das Jubiläum bereits im Mai gefeiert. Nun wurde mit der Ausstellung „Karl Marx in der Kunst – Fragmente einer Sammlung“ im Dorfmuseum Alte Schule am Dienstagabend noch einmal nachgelegt. Zu Gast war Hobbysammler Rolf Walther, der mit etwa 130 Exponaten aus Berlin angereist kam. Ausgestellt wurden unzählige Postkarten und Briefmarken, Medaillen, Reliefs, Kupferplatten und Fotografien, auf denen vor allem das Gesicht von Karl Marx prägnant zur Geltung kommt.

Dass sich die Porträts auffällig häufig wiederholen, ist für Rolf Walther gerade das Besondere an der künstlerischen Umsetzung. „Seit den Originalen von 1861 wurden diese Fotografien massiv kopiert, sodass sie nun in allen Ländern der Welt vertreten sind“, erzählte der Hobbysammler den interessierten Heimatkundlern vor Ort.

Bereits als Kind an bunten Bildern interessiert, sammelte Walther schon 1953 leidenschaftlich Marx-Briefmarken, die er seit 2013 mit anderen Sammlerstücken bereichert. Mittlerweile zählen mehr als 400 Briefmarken aus 40 verschiedenen Ländern zu seinem Besitz. Wie viele andere Schmuckstücke zahlreicher nationaler wie internationaler Künstler bei ihm zu Hause stehen, könne er nur anhand seiner gestapelten Kisten schätzen, schmunzelte er vergnügt.

Was ihn an dem deutschen Philosophen so fasziniere, sei vor allem seine historische Wirkung, die sich unbestreitbar auch in der künstlerischen Gestaltung widerspiegelt, so der Sammler. Daher liege es in erster Linie in deutscher Hand, ihn nicht zu vergessen, „selbst wenn die Ideologien zuweilen nicht miteinander vereinbar sind“.

Dass er in Neuhardenberg seine Ausstellung präsentieren konnte, ist der Historie des Ortes zu verdanken: Von 1949 bis 1990 wurde das Dorf zu Ehren des Revolutionärs in Marxwalde umbenannt. „Diese großartige Verbindung sollte man nutzen, um die Bekanntheit des Ortes zu stärken“, betonte Rolf Walther und steht damit nicht allein. Auch der Vereinsvorsitzende des Heimatkundevereins, Dietmar Zimmermann, möchte die Ausstellung als festen Bestandteil des Ortes in naher Zukunft fortführen.