Frankfurt (Oder) (MOZ) Es wird höchste Zeit! Bereits im Dezember 2015 wurde die Landesregierung aufgefordert, einen „Strategischen Gesamtplan zur Senkung der bergbaubedingten Stoffeinträge in die Spree und deren Zuflüsse in der Lausitz“ zu entwickeln. Damals wurde beschlossen, je einen Bewirtschaftungserlass für Eisen und Sulfat zu erstellen, um erreichbare Zielwerte in den Fließgewässern festzulegen. Passiert ist bisher aber deutlich zu wenig. Zwar ist der Bergbausanierer LMBV bemüht, die Wasserqualität stetig zu verbessern. Aber das Land hinkt seinen Aufgaben hinterher. Immerhin liegen nun endlich erste Entwürfe zu den Erlassen vor.

Trinkwasser ist das Lebensmittel Nummer eins. Entsprechend sollte die Sicherung der qualitativ hochwertigen Trinkwasserversorgung Priorität genießen. Die angestrebten Zielwerte liefern dafür einen wichtigen Beitrag. Nur so lassen sich die erhöhten Eisen- und Sulfatwerte eindämmen. Denn die Zielwerte sind verbindlich für das Handeln der involvierten Behörden und deren künftigen Entscheidungen.