Bauarbeiten auf der A12 bei Briesen gehen weiter

Cornelia Link-Adam

Briesen Im August hatte die Sanierung des fast vier Kilometer langen A12-Teilstücks zwischen den Anschlussstellen Müllrose und Briesen in Richtung Westen begonnen. In den vergangenen Wochen passierte dort allerdings nichts. Nun soll es endlich weiter gehen.

Eigentlich sollte die Maßnahme des Landesbetriebs Straßenwesen bereits am 4. Oktober beendet sein und im Zuge dessen auch die Anschlussstelle Briesen wieder geöffnet werden. Der Rückbau der Verkehrsführung über die Gegenseite war bis zum 15. Oktober geplant. Doch nichts davon war zu sehen. Die verwaiste Baustelle ärgerte Marc Gernert. „Ich bin Berufspendler von Fürstenwalde nach Frankfurt. Seit Wochen beobachte ich, dass auf der A12-Baustelle zwischen Briesen und Müllrose Baustillstand herrscht. Eine Anfrage an den Landesbetrieb für Straßenwesen blieb unbeantwortet“, schrieb er per Mail an die MOZ und bat um Mithilfe. Ähnlich hatte sich zuvor auch schon Pendler Heiko Eckert geäußert. „Und das auf der am meisten befahrenen Autobahn, mit einem sehr hohen LKW Anteil. Wo Unfälle meist mit schweren Verletzungen einhergehen oder sogar tödlich enden.“

Nun hat sich der Landesbetrieb Straßenwesen nach mehrmaliger MOZ-Nachfrage geäußert. „Die grundhafte Sanierung der durch Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR) geschädigten Betonfahrbahn in Richtung Berlin wird demnächst fortgesetzt“, teilte Cornelia Mitschka am Mittwoch mit. Die Baumaßnahme sei zum Erliegen gekommen, weil die Gesteinsqualitäten bzw. –körnungen, die zur Herstellung einer AKR-freien Beton-Rezeptur erforderlich sind, nicht zur Verfügung standen. Die Lieferengpässe habe der Auftragnehmer (Berliner Firma Eurovia Verkehrsbau Union/Anm. der Red.) nicht kompensieren können. Inzwischen habe die Anlieferung der Zuschlagstoffe aber begonnen, ebenso werden die Mischanlage sowie der Betonfertiger in den kommenden Tagen ihre Arbeit aufnehmen.

Nach neuestem Zeitplan soll am 29. Oktober die Herstellung der Betonfahrbahn beginnen und diese bis spätestens 15. November fertig sein. „Die Aufhebung der an der Baustelle vorbeiführenden Verkehrsführung inklusive der Freigabe der Anschlussstelle Briesen kann frühestens am 7. Dezember erfolgen“, so Mitschka. Wie weit dann die Schutzplanken- und Fahrbahnmarkierungsarbeiten vorangeschritten sind, hänge vom Witterungseinfluss ab. Restleistungen folgen bis zum I. Quartal 2019. „Sowohl der Auftraggeber als auch der Auftragnehmer bedauern es sehr, dass diese siebenwöchige Verzögerung des Bauablaufs aufgetreten ist. Beide Vertragspartner werden nun alles dafür tun, dass diese Maßnahme ab sofort zügig und qualitätsgerecht abgeschlossen werden kann“, betont Cornelia Mitschka.(co)