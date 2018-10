Neue Wohnungen in Waldfrieden

Kai-Uwe Krakau

Bernau Auf den Gelände des ehemaligen Seniorenheims in Waldfrieden – es wird abgerissen – sollen Wohnungen errichtet werden. Dafür wollen die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Donnerstag den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Lanker Straße/Basdorfer Straße“ fassen.

„Bevor die Flüchtlinge kamen, sollte dort bereits gebaut werden“, erinnerte Dezernentin Michaela Waigand die Mitglieder des Umwelt- und Wirtschaftsausschusses. Nachdem das Gebäude nicht mehr als Übergangswohnheim genutzt wird, könnte man nun die Pläne wieder aufgreifen. Die Entwicklung des Areals solle durch die STAB Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH erfolgen. Dazu müsse die Fläche, die sich in städtischem Eigentum befindet, an das Unternehmen übertragen werden, so Michaela Waigand.

„Wir sehen ein, dass das Gelände bebaut werden soll“, sagte der Ortsvorsteher von Waldfrieden, Jan Bernatzki. Er wies auch darauf hin, dass es unter den Einwohnern durchaus unterschiedliche Meinungen zu der Fläche gibt. Sie reichten von einer Renaturierung bis zum Bau einer Senioreneinrichtung. „Der Ortsbeirat hat aber ein Problem mit der dreigeschossigen Bauweise“, erklärte Bernatzki. In der Struktur der Siedlung gebe es diese bisher nicht. Auch mit einer Blockbebauung könne man sich nicht anfreunden, so der Ortsvorsteher.

Klaus Labod (Bündnis 90/Grüne/Piraten) widersprach. „Wir sollten schon entscheiden, wie die Wohnungsstruktur in Waldfrieden aussieht“, sagte er und plädierte dafür, die Dreigeschossigkeit als Planungsziel festzuhalten. Dezernentin Waigand wies darauf hin, dass sich die Geschossigkeit erst in der Bauleitplanung ergibt. Auch Wolfgang Kirsch von den Linken hielt die Diskussion „in ihrer Ausführlichkeit“ für überzogen. „Es geht doch erstmal nur um den Aufstellungsbeschluss“, warf Kirsch ein.

Der städtische Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr hatte sich zuvor bereits für die Streichung des Passus „dreigeschossige Bebauung“ ausgesprochen.

Das Plangebiet ist im gültigen Flächennutzung der Stadt Bernau von 2008 größtenteils als Gemeinbedarfsfläche und zu einem geringen Teil als Wald ausgewiesen. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist im Verfahren nach Angaben der Verwaltung nicht erforderlich.

Darüber hinaus soll der Bebauungsplan der Innenentwicklung und für die Wiedernutzbarmachung von Flächen nach Paragraph 13a Baugesetzbuch im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Die zulässige Grundfläche wird kleiner als 10 000 Quadratmeter sein. Der Flächennutzungsplan könne im Wege der Berichtigung angepasst werden, hieß es.

Im Sinne der Transparenz und Akzeptanz sowie der Bedeutung des Vorhabens für den Ortsteil Waldfrieden soll es eine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung der Planung für die Öffentlichkeit geben.

Die STAB Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH befindet sich im Eigentum der Stadt Bernau. Ihre Aufgabe ist die Umwandlung ehemals militärischer Liegenschaften zu Standorten ziviler Nutzung. So war das Unternehmen unter anderem für das Areal „Rutenfeld“ an der Sachtelebenstraße verantwortlich. Dort entstanden in letzter Zeit zahlreiche Einfamilienhäuser.

Im Umwelt- und Wirtschaftsausschuss wurde die „dreigeschossige Bauweise“ schließlich als Planungsziel aus dem Antrag gestrichen. Klaus Labod kündigte allerdings an, in der Stadtverordnetenversammlung möglicherweise einen Änderungsantrag stellen zu wollen. Das Gremium votierte mit sieben Ja- und einer Nein-Stimme für den Antrag.