Bilderreise durch Ostafrika

Steffen Göttmann

Neuenhagen-Insel (MOZ) Die Regionalgruppe Oberbarnim des Naturschutzbundes (Nabu) lädt an diesem Freitag zu einem Vortrag ins Schloss Neuenhagen ein. „Der Naturfotograf Steffen Bohl aus Potsdam kommt mit seiner neuen Multivisions-Show“, kündigte dessen Vorsitzender Christian Unselt aus Bralitz an. „Nachdem er uns dort schon mit seinen bildstarken Berichten über Adler, Bären und Vulkane in Kamtschatka begeisterte sowie auf den Spuren von Sir Ernest Shakleton mit nach Patagonien genommen hatte, folgen wir ihm dieses Mal nach Ostafrika“, so der Vereinsvorsitzende. Die Multivisions-Show tauche mit beeindruckenden Bildern der faszinierenden Landschaft ein in die Lebenswelt der Massai. „Der klassische Diavortrag hat ausgedient“, sagt Steffen Bohl. Mit hochwertiger Beamertechnik zeigt er Fotos mit Videosequenzen und Musik untermalt.

Steffen Bohl ist Leiter des Naturparks Hoher Fläming. Die Fotoreisen unternimmt er in seiner Freizeit. „In Ostafrika war ich bereits 2010“, berichtet Bohl. Damals arbeitete er noch im Umweltministerium und suchte einen Ausgleich zu seiner Bürotätigkeit.

Die Zuschauer erleben die Weiten der Serengeti mit ihren Löwen, Geparden, Zebras, Gnus und Giraffen und besuchen die Vulkane entlang der ostafrikanischen Bruchzone. Steffen Bohl interessiert sich hauptsächlich für die Natur, besuchte aber auch indigene Völker im Norden Tansanias, fotografierte Märkte und zeigt die Armut der Menschen. Ferner weist er auf Umweltprobleme hin, wie die Überweidung der Grünflächen außerhalb der Nationalparks

Der Vortrag von Steffen Bohl beginnt am Freitag um 19.30 Uhr im Kaminzimmer des Schlosses in Neuenhagen. Wer das Wochenende mit einer Suppe aus der Schlossküche einläuten möchte, der ist von der Schlossherrin schon vor dem Vortrag dazu eingeladen. Selbstverständlich gibt es vor dem Vortrag und in der Pause Getränke und besteht nach dem Vortrag die Möglichkeit, die Bilder im Gespräch bei einem Glas Wein, Bier, Saft oder auch Wasser nachwirken zu lassen.

Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Nach der Veranstaltung kann jeder das bezahlen, was ihm der Vortrag wert war.