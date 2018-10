Angst um Astroenergy

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bei den Beschäftigten des Frankfurter Solarmodul-Herstellers Astronergy geht die Angst um. Aufgrund der schlechten Auftragslage hat das Unternehmen mit dem Betriebsrat bis „maximal Ende Februar“ Kurzarbeit vereinbart. Hintergrund ist ein Preisrutsch nach dem Wegfall von Zöllen.

Bis 2012 gehörte Frankfurt mit rund 2000 Arbeitsplätzen zu den größten Produktionsstandorten für Solarmodule in Deutschland. Dann brachen Subventionen weg, es kam zu einem Preisverfall infolge von Überkapazitäten. In Frankfurt meldete erst Odersun Insolvenz an. Kurz darauf schloss First Solar seine Werke; 1200 Mitarbeiter standen ohne Job da. Übrig blieb nur Conergy, das 2013 vom chinesischen Hersteller Astronergy übernommen – und damit gerettet wurde.

Doch nach fünf stabilen Jahren gerät jetzt auch das letzte Frankfurter Photovoltaikwerk mit zuletzt gut 235 Beschäftigten unter Druck. Anfang September ließ die EU Importzölle für Solarmodule aus China auslaufen. Diese galten seit 2013 zum Schutz der europäischen Solarwirtschaft. Doch „nach dem Wegfall der Mindestimportpreise kam es zu einem starken Preisrutsch. Dies führte zu einer Unsicherheit im Markt“, berichtet Thomas Geppert, Prokurist bei Astronergy. „Niemand möchte in Zeiten sinkender Preise Lagerbestände halten oder gar aufbauen. Dementsprechend kaufen die Kunden gerade sehr kurzfristig. Die Summe der Aufträge reicht nicht aus, um die Fabrik voll auszulasten, weshalb wir weiter von Kurzarbeit Gebrauch machen“, erklärt er.

Davon betroffen sind hauptsächlich die Produktionsmitarbeiter und produktionsnahe Bereiche. Ob die Beschäftigten in der Produktionslinie ihre Schichten antreten können, erfahren sie meist am Tag davor. Die Stimmung sei schlecht, die Angst vor einer möglichen Schließung des Werkes groß, ist aus Mitarbeiterkreisen zu hören.

„Kurzarbeit bedeutet, dass wir zeitweise die Produktion stoppen und die Mitarbeiter an diesen Tagen Kurzarbeit machen. Ob und wie viele Tage je Woche wir davon Gebrauch machen, hängt von der Auftragslage ab“, sagt der Astronergy-Prokurist. Die verkürzten Arbeitszeiten seien bis maximal Februar 2019 vereinbart. Diese ermöglichten es, das Produktionsvolumen den Marktgegebenheiten anzupassen und „trotzdem unsere qualifizierten Mitarbeiter und das in ihnen steckende Know-How zu erhalten“, so der Unternehmenssprecher. „Abhängig von der Auftragslage können wir die Kurzarbeit aber jederzeit eher beenden.“

Thomas Geppert zeigt sich trotz allem optimistisch, spricht von einer „temporären Nachfrageschwäche“. Das Unternehmen gehe davon aus, dass sich die Nachfrage wieder stabilisieren werde und „wir die Produktion sukzessive wieder steigern können“. Die Astronergy Solarmodule GmbH sei Teil der Chint-Gruppe, „einem der führenden und finanzstärksten Unternehmen für elektronisches Equipment“. Er unterstreicht: „Wir sehen den Fortbestand des Unternehmens nicht gefährdet, müssen aber auf die angespannte Marktsituation reagieren.“

Kurzarbeit ist ein Instrument, um Kündigungen zu vermeiden. Die Arbeitsagentur bestätigte auf Nachfrage, dass man der Betriebsvereinbarung bei Astronergy grundsätzlich zugestimmt habe und Kurzarbeitergeld zahle, um den Verdienstausfall teilweise auszugleichen. Die Abrechnung dazu mit dem Unternehmen erfolge monatlich.

„Man kann nur hoffen, dass dies nur ein kurzfristiger Engpass ist“, sagt auch Peter Ernsdorf, erster Bevollmächtigter bei der IG Metall Ostbrandenburg. Die Gewerkschaft hatte 2017 mit den Beschäftigten für einen Haustarifvertrag gekämpft. Das Unternehmen lehnte das damals zwar ab, allerdings gab es Lohnerhöhungen auf niedrigem Niveau.

Astronergy hat sich auf kristalline Solarmodule spezialisiert. Die fünf Produktionslinien haben eine Gesamtkapazität von 350 Megawatt. Erst im Juni hieß es in einer Pressemitteilung von Astronergy, dass man vom „positiven Marktumfeld im Großhandelssegment“ profitiere. Astronergy habe viele der Photovoltaikgroßhändler als Kunden gewinnen können, die ihre Module zuvor von Solarworld bezogen hatten – der Hersteller mit Produktionsstätten in Freiberg und Arnstadt hatte im März 2018 Insolvenz beantragt.