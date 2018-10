Genug Platz für Grundschulkinder

Joachim Eggers

Woltersdorf (MOZ) Heute vor einem Jahr war Grundsteinlegung für den Neubau der Woltersdorfer Grundschule Am Weinberg. Am Mittwochnachmittag wurde das 5,2-Millionen-Euro-Projekt mit einer kurzen Feier eröffnet.

Vize-Bürgermeisterin Kerstin Marsand lobte in einer Ansprache alle Beteiligten über den grünen Klee. In einer Zeit ständiger Baupreis-Steigerungen sei es ungewöhnlich, dass ein Projekt genau im geplanten Kosten- und Zeitrahmen geblieben sei. „Ich bedanke mich für Euer Lächeln, wenn ich versucht habe, mit gesenktem Kopf durch den Neubau zu kommen, ohne erkannt zu werden“, sagte sie – und schaute schon ein bisschen voraus. Nächste Woche werde sie mit Vertretern der Schulen – außer der Grundschule die FAW-Gesamtschule – über drei Entwürfe für die Außenanlagen beraten.

Schulleiter Claus-Dieter Stahl sagte, er werde jetzt „eine ganz fette Akte schließen“ und erinnerte daran, wie lange die jetzt umgesetzten Beschlüsse gedauert haben. Im Jahr 2011 hatte er erstmals den gestiegenen Raumbedarf gemeldet. Wie hoch der wirklich ist, was genau gebaut werden soll, war jahrelang Streitpunkt in den politischen Gremien. Jetzt ist die Schule darauf eingerichtet, dauerhaft vierzügig zu sein, also vier Klassen in jeder Jahrgangsstufe zu haben. Das ist bereits in der ersten, zweiten und vierten Klassenstufe der Fall, so Stahl. Angesichts der Geburtenentwicklung wird damit gerechnet, dass in den nächsten Jahren immer vier Klassen eingeschult werden. Am Ende werden es dann etwa 430 Kinder sein.

Zu den Herausforderungen, vor denen Woltersdorf in diesem Zusammenhang noch steht, gehört es, einen schulnahen Hort zu errichten. Am liebsten würde die Gemeinde dafür ein benachbartes Grundstück nutzen, aber dessen Erwerb gestaltet sich schwierig, wie Kerstin Marsand kürzlich darlegte. „Sonst müssen wir eben andere Flächen generieren“, deutete ihre Kollegin vom Sozialamt, Jenny Loponen, an, wohin die Reise gehen könnte.

Das neue Gebäude mit zwei Obergeschossen ist im ersten Stock mit dem bisherigen Schuleingang zu den sogenannten bunten Häusern verbunden, die in den 1990er-Jahren entstanden waren. Der Neubau bietet zwölf Klassen- und zehn Teilungsräume, außerdem Platz für Lehrer, Schulleitung und eine Bibliothek, die indes erst noch aufgebaut werden muss. Wie der stellvertretende Schulleiter Sebastian Krüger am Rande der Veranstaltung sagte, habe sich der Förderverein schon angeboten, bei der Betreuung der Bibliothek mitzuwirken.

Wenn die Schule in einigen Jahren tatsächlich vier Klassen in jedem Jahrgang hat, müssen dort nach Aussage von Stahl 36 bis 38 Lehrer arbeiten; zur Zeit seien es 26. Der Platz für die Pädagogen ist da, bei den Lehrern selbst sieht es nicht ganz so gut aus. Wegen zwei Krankheitsfällen und zwei Schwangerschaften musste Stahl kürzlich den Eltern drastische Einschnitte verkünden, um den Unterricht noch sicherstellen zu können: Auflösung der Flexklassen, Einstellung des Teilungs- und Förderunterrichts, Zusammenlegung der vier 4. Klassen zu dreien. Neue Lehrkräfte sind nicht gekommen, aber zwei der vier ausgefallenen Kollegen können wieder arbeiten, sagte Stahl auf Nachfrage. Er wolle ab 12. November wieder die Flexklassen bilden.

Wenn Schüler, Lehrer und Eltern das neue Gebäude betreten oder verlassen, führt sie der Weg über die Weinbergstraße, die immer noch eine Sandpiste ist. Auch das soll sich nächstes Jahr ändern. Die Gemeindevertretung hat vorigen Donnerstag endgültig den Straßenbau rund um den Schulcampus auf den Weg gebracht.

Außer der Weinbergstraße sollen auch Winzerstraße, Am Werk und Elsnerstraße (alle drei zwischen Vogelsdorfer und Weinbergstraße) ausgebaut werden, zum größten Teil mit einer 4,75 Meter breiten Fahrbahn. Wenn der im Beschluss der Gemeindevertretung genannte Zeitplan aufgeht, passiert das von Mai bis November 2019. Die Kosten werden auf 1,064 Millionen Euro geschätzt.