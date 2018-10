Fahrverbote nicht in Sicht

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Spätestens ab Juli 2019 werden in Berlin mehrere Straßenabschnitte für Dieselfahrzeuge tabu sein – die Belastung mit Stickstoffdioxid ist dort zu groß. In Fürstenwalde werden die gesetzlichen Grenzwerte laut Landesumweltamt sicher eingehalten; feste Messstellen gibt es in der Stadt nicht.

Zwei schmale grüne Röhrchen hingen im Juni an einem Verkehrsmast an der Kreuzung Eisenbahnstraße/Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Vier Wochen lang sammelte sich in ihnen Stickstoffdioxid, verursacht durch vorbeifahrende Autos, Lkw und Motorräder. Ähnliche Schadstoffmessungen fanden im Verlauf des Jahres in ganz Deutschland statt – veranlasst durch den Verein Deutsche Umwelthilfe (DUH).

„Der Zeitpunkt war vielleicht nicht so günstig, es war schon Urlaubszeit“, sagt Heinz Almes. Er hat die Einzelmessung in Fürstenwalde durchgeführt; seit vier Jahren ist er bei der DUH aktiv. Die Auswertung der Röhrchen im Labor ergab einen Stickstoffdioxid-Wert von 23,5 Mikrogramm pro Kubikmeter. Auf Straßenabschnitten in Berlin wurde bei solchen Messungen der gesetzliche Jahresmittel-Grenzwert von 40 Mikrogramm überschritten, weshalb die DUH auf Einführung eines Fahrverbots für Dieselfahrzeuge – die Hauptverursacher für schlechte Luft in Städten – geklagt und damit vor dem Verwaltungsgericht Erfolg hatte.

Das Ergebnis der in Fürstenwalde veranlassten DUH-Messung deckt sich mit dem, was das Landesamt für Umwelt (LfU) auf Anfrage zur Luftqualität an besonders belasteten Straßenabschnitten ermittelt hat: Demnach ist die Stickstoffdioxidkonzentration in der Kirchhofstraße zwischen Garten- und Frankfurter Straße mit 26,8 Mikrogramm pro Kubikmeter deutlich höher als in der Eisenbahnstraße zwischen Tuchmacher- und Fischerstraße (24,1), Geschwister-Scholl- (23,7) und Külz-Straße (21,0). Die Werte geben die auf der Verkehrszählung 2010 basierende Jahresmittelkonzentration an Stickstoffdioxid an und beruhen auf repräsentativen Messungen, Messungen an Belastungsschwerpunkten und Computersimulationen. Damit, so LfU-Sprecher Thomas Frey, sei für Orte, an denen keine der insgesamt 24 Messstation in Brandenburg steht, eine „hinreichende Abschätzung der Belastungssituation möglich“.

Eine sogenannte Luftgüte-Messstation zur Schadstoffüberwachung war in Fürstenwalde bis 2000 in der Mozart-, Ecke Marchlewskistraße in Betrieb. Mit ihr wurden die Schadstoffe Schwefeldioxid und Schwebestaub überwacht – „was den damaligen Erfordernissen aus der Gesetzeslage zur Luftreinhaltung entsprach“, so Frey. Veranlassung für eine Stickstoffdioxid-Messstation in Fürstenwalde, heißt es aus dem Landesumweltamt weiter, bestehe nicht, weil der gesetzliche Grenzwert auch an den am stärksten belasteten Stellen in der Stadt sicher eingehalten werde.

Einen Grund für Diesel-Fahrverbote in Fürstenwalde sieht auch die DUH nicht: „Da bisher keine Grenzüberschreitung festgestellt wurde, streben wir aktuell keine Klage an“, sagt eine Sprecherin. Heinz Almes überlegt, im nächsten Bürgerbudget das Geld für eigene Messungen an den Kreuzungen Kirchhof-/Frankfurter Straße, Wassergasse/Spreebrücke und Linden-/Geschwister-Scholl-Straße zu beantragen. Fahrverbote sieht er indes kritisch: „Wenn eine Straße für bestimmte Fahrzeuge gesperrt wird, muss es auch Kontrolle über die Einhaltung geben.“

Gedanken macht sich auch Bürgermeister Matthias Rudolph – nicht über Fahrverbote, sondern über sinnvolle Verkehrslenkung: Wo baue ich eine Kita und wie wäre ein Park-and-Ride-Platz, um mit dem Bus ins Zentrum zu fahren, das seien wichtige Fragen.