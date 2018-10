Hotel „Am Brunnenberg“ schließt

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Das Hotel „Am Brunnenberg“ wird zum Ende Oktober für immer geschlossen. Damit verliert Eberswalde eines von zwei Innenstadthotels. Und eine 22 Jahre währende Firmengeschichte geht unwiderruflich zu Ende.

„Ich bin nicht pleite, ich bin nicht krank, ich habe nur keine Kraft mehr dazu, den Hamster im Laufrad zu spielen“, sagt Gösta Lüdke (53), der Betreiber der Herberge an der Brunnenstraße 7, die über 18 Doppelzimmer verfügt und 1996 eingeweiht wurde. Seine Entscheidung, einen Schlusspunkt zu ziehen, bevor das Haus vielleicht tatsächlich irgendwann in die roten Zahlen gerate, sei seit Februar/März gereift und unumstößlich. „Anfang Oktober habe ich die Immobilie an jemanden verkauft, der kein Interesse daran hat, sie als Hotel weiterzuführen“, sagt der Ex-Besitzer.

Die Provinziale sei der definitiv letzte Höhepunkt in der Ära des Hauses gewesen, betont Gösta Lüdke. Anfang Oktober seien wieder Regisseure, Kameraleute und Filmemacher in dem Hotel abgestiegen, das bei den Anbietern von Buchungsportalen auf zwei bis drei Sterne eingeschätzt wird, obwohl es offiziell keinen Stern trägt. Vom ersten Filmfest an habe die Zusammenarbeit mit den Festival-Organisatoren prima funktioniert, sagt der Noch-Betreiber. Insbesondere die Provinziale und Jazz in E., aber auch viele internationale Tagungen an der Eberswalder Hochschule, seien der Grund dafür gewesen, dass die Auslastung des Hotels im Jahresmittel bei 45 bis 55 Prozent gelegen habe. „Das ist ein Wert, der in meiner Branche eigentlich als gut gilt“, gibt Gösta Lüdke zu.

Doch die Einnahmen hätten dennoch nicht dafür gereicht, zum Beispiel Rücklagen zu bilden. „Und beim Personal war meist nie mehr drin als die absolute Notbesetzung“, räumt der Eberswalder ein. Von den mit ihm anfangs vier Beschäftigten seien zuletzt noch eine Mitarbeiterin und er übrig gewesen. „Das war schon unterm Limit, deswegen habe ich mich verzweifelt bemüht, wenigstens eine weitere Kraft einstellen zu können. Doch zwei Umstände hätten jeden der wenigen Bewerber abgeschreckt: dass bloß der Mindestlohn zu verdienen gewesen wäre und die Arbeit am Wochenende“, bedauert Gösta Lüdke.

Und so haben sich der Chef und seine Angestellte monatelang den Berg an Arbeit geteilt: Da waren Gäste zu empfangen, das Frühstücksbuffet aufzubauen, die Betten zu machen, die Zimmer zu reinigen und die Außenanlagen in Ordnung zu halten. Und dies sieben Tage in der Woche und mit einer stets zu kurzen nächtlichen Unterbrechung beinahe rund um die Uhr.

Längst wäre eine Generalüberholung des Hotels fällig gewesen, urteilt der Noch-Betreiber. „22 Jahre Dauerbetrieb sorgen für Verschleiß. Es fehlte aber das Geld dafür, großflächig neues Mobiliar anzuschaffen, zu malern, zu tapezieren oder Fußböden auszutauschen“, sagt Gösta Lüdke, der seiner einzigen Mitarbeiterin, schweren Herzens, wie er sagt, zum Monatsende gekündigt hat. Ein paar Tage vorher wird der letzte Gast ausgescheckt haben.

Wie es für den zukünftigen Ex-Hotelier weitergeht, weiß er noch nicht. „In meinen alten Beruf, den eines Zerpannungsfacharbeiters, kann ich nicht mehr zurückkehren. Aber fürs Altenteil bin ich zu jung und zu arm. Also hoffe ich, eine ordentliche Arbeit zu finden“, sagt Gösta Lüdke, der allen Geschäftspartnern für die langjährige Zusammenarbeit und den Gästen, zu denen einst auch Heidi Kabel, Herbert Köfer oder Winfried Glatzeder gehörten, für ihre Treue dankt.