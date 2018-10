Räuber, Fisch und sieben Geißlein

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Der Theaterherbst in der Barnimer Kreisstadt wird auch in diesem Jahr bis in den Winter verlängert. „Unser vielfältiges Angebot richtet sich an alle Altersgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene kommen voll auf ihre Kosten“, verspricht Eberswaldes Kulturamtsleiter Stefan Neubacher.

Los geht es bereits am kommenden Sonntag um 17 Uhr mit einem Gastspiel der Uckermärkischen Bühnen Schwedt. In der Stadthalle im Familiengarten wird Friedrich Schillers Drama „Die Räuber“ aufgeführt, das der Dichter 1871 zunächst anonym veröffentlicht und 1872 in Mannheim uraufgeführt hat. Die uckermärkische Adaption des berühmten Stückes, die im März dieses Jahres Premiere feierte, zeigt eindrucksvoll, wie aktuell die Geschichte noch immer ist, in der es um das Verhältnis von Gesetz und Freiheit, von Individualität und Gesellschaft sowie von Verstand und Gefühl geht.

Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt drei Euro.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt sind danach noch mit zwei weiteren Gastspielen in Eberswalde präsent. Am 6. November ab 10 und ab 19 Uhr wird in der Stadthalle im Familiengarten „Tschick“ zu erleben sein – die Theaterversion des Romanerfolges von Wolfgang Herrndorf, der das Erwachsenwerden zweier Außenseiter irgendwo im Nirgendwo Ostdeutschlands zum Thema hat. Auch hier sind für das Ticket sechs, ermäßigt drei Euro zu zahlen. Und am 17. November ab 20 Uhr machen die Theatermacher aus der Uckermark mit „Fisch zu viert“ im Saal des Bürgerbildungszentrums Station. Wieder kostet der Eintritt sechs, ermäßigt drei Euro.

Die Waggon-Komödianten, Eberswaldes Kinder- und Jugendtheater mit 70-jähriger Tradition, stimmen auch 2018 wieder mit einem Märchen auf die Weihnachtszeit ein. Für zwei der sechs Aufführungen von „Die sieben Geißlein“ wurde das Ensemble durch das Kulturamt gebucht – für den 6. Dezember ab 10 und ab 14 Uhr. „Die Vormittagsvorstellung ist leider schon ausverkauft. Aber für den Nachmittag gibt es noch Karten“, informiert Rathaussprecherin Nancy Kersten.

In ihrer Heimstätte im Kulturbahnhof Finow, Bahnhofstraße 32, werden „Die sieben Geißlein“ am 1., 2., 9. und am 15. Dezember, jeweils ab 14.30 Uhr auf die Bühne gebracht. Der Vorverkauf für diese Vorstellungen beginnt am 1. November und erfolgt dann, solange der Vorrat reicht, dienstags von 18 bis 20 Uhr sowie freitags von 16.30 bis 21 Uhr direkt im Theater.

Bestellungen für die von der Stadt Eberswalde organisierten Theatervorführungen nimmt das Kulturamt ab sofort telefonisch unter der Rufnummer 03334 64411 oder per E-Mail an kulturamt@eberswalde.de entgegen.