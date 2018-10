Baustopp für Windfeld verlängert

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Auf den Windeignungsgebieten Neukünkendorf/Crussow und Pinnow/Frauenhagen dürfen Investoren ein weiteres Jahr keine neuen Windkraftanlagen bauen oder bestehende verändern. Die Angermünder Stadtverordnetenversammlung hat die vor zwei Jahren verhängte Veränderungssperre für diese Windfelder um ein weiteres Jahr verlängert, um weiter Zeit zu gewinnen für das Aufstellen von Bebauungsplänen. Bisher hatte die Stadtverwaltung die Zeit der Veränderungssperre ungenutzt verstreichen lassen. Die Veränderungssperre sichert der Stadtverwaltung weitere Zeit für die Planungen, um Steuerungsmöglichkeiten auf Gemeindeebene zu schaffen. Inzwischen haben sich die Rahmenbedingungen für Windenergieplanungen verändert. Der Regionalplan Barnim-Uckermark wird derzeit beklagt. Wird der Regionalplan für unwirksam erklärt, soll zudem ein zweijähriges Moratorium verhindern, dass neue Windkraftanlagen in diesen Regionen gebaut werden können. Das Landesgesetz, das ähnlich einer Veränderungssperre wirkt, soll bei einem fehlenden Regionalplan nun grundsätzlich die Genehmigung neuer Anlagen verhindern und Wildwuchs verhindern. Für Anlagen, die bereits genehmigt wurden, trifft dieses Verbot allerdings nicht zu. Auf den betreffenden Windeignungsgebieten sind bereits 70 Prozent der geplanten Anlagen gebaut worden. Alle weiteren geplanten Anlagen liegen jedoch weiter auf Eis. Vor allem das Windeignungsgebiet Neukünkendorf/Crussow ist seit langem ein heiß umstrittener Brennpunkt. Hier laufen Einwohner und Bürgerinitiativen Sturm gegen die drastische Erweiterung dieses Feldes.

Die Windfirma Jan Teut ist einer der Investoren, die hier bauen wollen und nun vorerst nicht dürfen. Er ist allerdings der Einzige, der von Beginn an mit der Stadt verhandlungsbereit ist und auf eigene Kosten einen Bebauungsplan und eine städtebauliche Vereinbarung aufstellen wollte, wozu es allerdings durch Verzögerungen in der Stadt noch nicht kam.

Jan Teut betonte in der Stadtverordnetenversammlung, dass er weiterhin im Gespräch sei und argumentierte neben den Zielen des Klimaschutzes auch mit Einnahmen für die Stadt. Der aktuelle Gewerbesteuerbescheid der Stadt betrage 426 000 Euro für seine bereits bestehenden Windkraftanlagen im Stadtgebiet von Angermünde. Außerdem habe er in Mürow ein neues Umspannwerk errichtet, das ebenfalls Geld in die Stadtkasse einbringe.