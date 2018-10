Kommunen fordern zentrale Abschiebung abgelehnter Asylbewerber

dpa

Potsdam (dpa) Abgelehnte Asylbewerber sollen nach dem Willen der Landkreise und kreisfreien Städte in Brandenburg künftig von einer zentralen Stelle im Innenministerium abgeschoben werden.

So könnten die Abschiebungen effizienter organisiert werden, sagte der Landrat von Oberspreewald-Lausitz, Siegurd Heinze (parteilos/für CDU), am Mittwoch nach einer Konferenz der Landräte und Oberbürgermeister mit Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD). In diesen Fällen müssen etwa Dokumente beschafft und Flüge gebucht werden. Bislang sthen hier die Ausländerbehörden der Kommunen in der Pflicht.

Schröter zeigte Bereitschaft, dass das Innenministerium diese Aufgabe übernehmen könnte. Allerdings gebe es noch Widerstand in dem vom Koalitionspartner, der Linken, geführten Sozialressort. Dies gilt auch für eine weitere Forderung der Kommunen: Asylbewerber mit einer geringen Bleibeperspektive sollten bis zu zwei Jahren in der Erstaufnahme bleiben, sagte Heinze. Damit solle erreicht werden, dass die Menschen nur dann in die Kommunen kommen, wenn sie einen positiven Bescheid haben.

„Wenn Menschen lange in der Kommune leben und sich integriert haben, ist es sehr schwer, sie dort wieder herauszulösen, wenn sie dann ausreisepflichtig werden“, argumentierte der Landrat. Auch diese Forderung unterstützt Schröter. Allerdings müsste dafür das Landesaufnahmegesetz geändert werden, für das das Sozialministerium zuständig ist.

Angesichts der vielen Waldbrände in diesem Sommer wollen Landesregierung und Kommunen in die Vorbeugung investieren. Dies betreffe vor allem Wälder mit munitionsbelasteten Flächen, sagte Schröter. Dafür sollen in den Wäldern Schneisen geschlagen und weitere Löschbrunnen angelegt werden. Die Kosten für die Bekämpfung der Waldbrände wollen sich Land und Kommunen teilen.

Laut Schröter gab es in diesem Jahr landesweit mehr als 470 Waldbrände, darunter neun Großbrände auf Flächen von mehr als zehn Hektar. In sieben Fällen loderten die Großbrände auf munitionsbelasteten Flächen, wodurch die Löscharbeiten erheblich erschwert wurden.

Sorgen bereitet den Kommunen auch die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest. Zwar gebe es in Brandenburg bislang noch keinen Fall, sagte Schröter. „Die Frage ist aber nicht, ob die Schweinepest nach Brandenburg kommt, sondern wann.“ In diesem Fall kämen auf die Kommunen für die Schutzmaßnahmen hohe Kosten zu, für die sie Rückstellungen bilden müssten.