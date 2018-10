Medusa aus Strausberg macht in Kopenhagen Furore

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Auf dem Jahresfachkongress Micro-Nano-Engineering in Kopenhagen machte die Strausberger Firma Allresist mit ihrem neuesten Fotolack Medusa Furore. Jedes Jahr bringen die Chemiker ein neues Produkt auf den Markt.

Mit dem Namen Medusa verbinden viele die Göttin mit dem Schlangenhaupt aus der griechischen Mythologie. Dass die Gorgone von der Göttin Athene zur Strafe von einer schönen Frau in eine so Hässliche verwandelt wurde, dass alle, die sie anschauten, zu Stein wurden, wissen schon viel weniger. Darauf aber bezieht sich der Name des neuesten Produktes der Strausberger Firma Allresist, das gerade beim Jahresfachkongress Micro-Nano-Engineering in Kopenhagen Aufsehen erregte.

Der hohe Siliziumgehalt der in Strausberg entwickelten und produzierten Polymere des Fotolacks Medusa bewirkt die Entstehung von Siliziumoxid, also Sandstein im weitesten Sinn, bei der Ätzung mit einem Sauerstoffplasma. Dieser „Versteinerungsprozess“ gab dem neuesten Resist aus dem Strausberger Lehmkuhlenring den Namen Medusa. Allresist präsentierte sich mit vier Forschern mit Firmengründer Matthias Schirmer an der Spitze an einem großen Stand und neuen Innovationen. „Dass ein Unternehmen gleich vier Entwickler zum Kongress schickt, fällt natürlich auf“, sagt Geschäftsführerin Brigitte Schirmer. Es zeige aber, wie hoch Allresist den Stellenwert des direkten Kundenkontakts bemisst.

Matthias Schirmer berichtet: „Wie bereits in den Vorjahren war das Interesse der Kongressteilnehmer an unseren vielfältigen Neuentwicklungen groß. Absoluter Höhepunkt war jedoch unsere Vorstellung von Medusa 82.“ Das sei eine exzellente Alternative zu den bisherigen HSQ-Resists. Der Allresist-Forscher Dr. Tobias Mai habe in seinem Vortrag die deutlich besseren Eigenschaften von Medusa 82 an den Beispielen einer höheren Prozessstabilität und Empfindlichkeit präsentiert.

Bei der Standard-Prozessierung sind HSQ und Medusa bezüglich Empfindlichkeit und Auflösung nahezu identisch. Ein starker Vorteil von Medusa 82 ergibt sich jedoch bei der Prozessstabilität. Während für das HSQ eine zügige Bearbeitung innerhalb weniger Stunden empfohlen werden, da sonst eine Reproduzierbarkeit nicht gegeben sei, könne Medusa nach der Beschichtung und Bestrahlung mindestens drei Wochen lagern und es werden weiterhin reproduzierbare Ergebnisse erreicht. Ebenso sei, so Brigitte Schirmer, die Haltbarkeit des flüssigen Resists SX AR-N 8200 (so der wissenschaftliche Name von Medusa 82) um Größenordnungen besser. Während der HSQ unter extremen Kühlbedingungen (z.B. flüssiger Stickstoff) gelagert werde, reiche bei Medusa eine normale Kühlschranklagerung, um eine Haltbarkeit von mindestens sechs Monaten zu erreichen. Brigitte Schirmer: „Dankbar sind wir für die Förderung unserer Forschung durch Bund und Land, die unsere neuen Produkte erst möglich macht.“ Doch investiere Allresist auch den Großteil des Jahresgewinns in die Forschung und die Erweiterung der Produktionskapazitäten. Weltweit führende Innovationen seien aber auch nur mit hoch motivierten Mitarbeitern zu erreichen, unterstreicht Brigitte Schirmer betont: „Wir bezahlen sie gut, sie finden ein hochmodernes Labor und sehr gut ausgestattete Arbeitsplätze vor, aber auch einen hellen und großen Frühstücksraum und vor allem ein Team, das Kreativität fördert.“