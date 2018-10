Wo Abwasser verschönert wird

Einmal umrundet: Mit am Bau Beteiligten und Vertretern von ArcelorMittal wurde am Mittwoch die Sanierung des Schönungsteiches bei Vogelsang offiziell abgeschlossen. Das 400 Meter lange und 60 Meter breite Becken wurde in den vergangenen zwei Jahren saniert. © Foto: Gerrit Freitag

So sah es mal aus: Sabine Paßberg und Planer Hans-Wilhelm Richter schauen sich Fotos vor der Sanierung an. © Foto: Stefan Lötsch

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auf einem Gelände bei Vogelsang hat die VEO einen sogenannten Schönungsteich in Betrieb genommen. In dem 400 Meter langen Becken erfährt das Abwasser von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt eine zusätzliche Reinigungsstufe. Investiert wurde ein hoher sechsstelliger Euro-Betrag.

Er ist idyllisch gelegen, und fast hätte das schöne Wetter dazu eingeladen, eine kleine Runde darin zu schwimmen: Auf einem Gelände bei Vogelsang in der Nähe der Oder hat die VEO am Mittwoch offiziell einen sogenannten Schönungsteich vorgestellt. In dem 400 Meter langen, 60 Meter breiten und fünf Meter tiefen Becken, erfährt das Abwasser, das geklärt vom Industriegelände von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (AMEH) über eine fünf Kilometer lange Leitung dorthin fließt, eine weitere Reinigungsstufe. „Das ist eine freiwillige Maßnahme. Wir haben uns das selbst auf die Fahnen geschrieben. Uns wurde dazu keine Auflage erteilt“, erklärte Sabine Paßberg, bei der VEO zuständig für die Abwasserentsorgung. Denn das Abwasser, das in einer Abwasseraufbereitungsanlage auf dem Betriebsgelände gereinigt wird, erfüllt jetzt schon alle Grenzwerte, könnte also ohne weiteren Zwischenschritt in die Oder geleitet werden.

Doch es geht noch besser. Man wolle was Gutes für die Umwelt tun, begründete Sabine Paßberg unter anderem die Investition, die immerhin einen hohen sechsstelligen Euro-Betrag gekostet hat. Ein Teil der Investitionssumme wird vom Bund zurückerstattet. Zum anderen sinkt auch die Abwasserabgabe, die AMEH zahlen muss, wenn die Grenzwerte noch mehr unterschritten werden. „Die Abgabe wird deutlich geringer“, sagte Sabine Paßberg. Und die Messungen an dem Becken, das seit August genutzt wird, zeigen jetzt schon: Bei manchen Abwasserparametern kann eine Reduzierung um fast 100 Prozent erreicht werden.

Das Becken wurde als Langabsatzbecken bis 2007 genutzt, um vor allem Feststoffe aus dem Abwasser zu entfernen. Nachdem sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen verschärft haben, ging das Becken außer Betrieb, wurde nun wieder reaktiviert. Seit 2016 wurde gebaut. Unter anderem 9000 Tonnen Schlämme mussten beräumt werden. Das Becken wurde in den Randbereichen mit verschweißter Folie ausgelegt. Der Boden besteht aus einer ein bis zwei Meter dicken Tonschicht, die als Abdichtung ausreichend ist, erklärte Sabine Paßberg.

Im Schnitt 10 000 Kubikmeter Abwasser fließen täglich in den Schönungsteich. Dort bleiben sie fünf Tage. Das Wasser durchfließt auch einen Abschnitt, der mit Schilf bepflanzt ist. Das unterstützt noch mal die biologische Reinigung. Insgesamt hat das Becken ein Fassungsvermögen von 45 000 Kubikmeter. Auf biologischen Weg kann eine Reduzierung bei Ammoniak und Phosphor erreicht werden. In dem Becken können sich Schwermetalle wie Eisen, Zink und Blei absetzen. Das Wasser, das dann nach fünf Tagen in die Oder geleitet wird, weise eine deutliche Verbesserung auf, so Sabine Paßberg.

Da das Gelände gerade einmal 200 Meter von der Oder entfernt ist, wurde auch für den Hochwasserfall vorgesorgt. Ist der normale Abfluss nicht mehr gewährleistet, springt eine Hochleistungspumpe ein.

Ralf-Peter Bösler, Geschäftsführer Technik bei AMEH, lobte das Projekt und bedankte sich bei der VEO. Zielstellung sei es gewesen, die Qualität des Abwassers weiter zu verbessern. Es koste eine ganze Menge Geld, aber es sei eine Maßnahme, die der Umwelt diene.