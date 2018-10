A-Junioren liefern diesmal gut ab

Daniel Dietrich

Schwedt Nach den doch sehr ernüchternden Auftritten in den letzten beiden Brandenburgliga-Spielen wollten die A-Junioren-Fußballer des FC Schwedt gegen JFV Brandenburg wieder an die Leistungen der ersten Saison-Spiele anknüpfen und gewannen 5:3.

Dieses Unterfangen musste ohne Christian Staatz angegangen werden, der bei der Landesauswahl in Duisburg weilte. Für Christian rutschte Alex Lis auf die linke Seite und machte seine Sache vor allem in der ersten Halbzeit sehr ordentlich. Rafal Blaz kam zu seinem Startelfdebüt. Des Weiteren rutschte Toni Brischa für Hannes Wolf in die Startelf.

Voll motiviert, aber auch mit taktischer Disziplin, ging es in die erste Halbzeit, in der der JFV nicht ins Spiel kam. Schon nach einer Minute stand es 1:0 für den FC Schwedt. Bjarne Zenk dribbelte ins Mittelfeld und spielte Nico Hanse in den Lauf. Dieser setzte sich auf der rechten Seite durch und bediente Lukas Drews mustergültig in der Mitte. Lukas vollendete zum 1:0. Die FCS-Jungs drückten weiterhin auf Tempo und kamen nach vier Minuten zum zweiten Tor. Zenk schlug einen Freistoß über das halbe Feld auf Hanse, der den Ball technisch stark annahm und verwandelte. Gute Defensivarbeit und schnell vorgetragene Angriffe des FCS prägten weiterhin das Bild des Spiels. Nach einem Pass von Robin Kluth setzte sich Lukas Drews sehenswert im eins-zu-eins durch und vollendete abgezockt zum 3:0 in der 18. Minute. In der 22. Minute konnte sich dann auch Kapitän Zenk in die Torschützenliste eintragen. Obwohl Brandenburg mit elf Spielern die Ecken verteidigte, fand Leo Kraul Zenk, der höher als alle anderen Spieler sprang und klasse zum 4:0 verwandelte. In der 32. Minute hätte Drews fast sein drittes Tor erzielt, nachdem Brandenburgs Torhüter den Ball vertändelte. So ging es dann völlig verdient mit 4:0 in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit offenbarte, dass die letzten Spiele nicht ganz spurlos an den Spielern vorbeigingen. Denn nach einem Sonntagsschuss aus gut 30 Metern in den Winkel zum 4:1 verlor die ganze Mannschaft komplett den Faden. Unsichere Aktionen prägten das Schwedter Spiel und ließen Brandenburg an ein Comeback glauben. Auch defensiv agierte der FCS jetzt zu passiv. Brandenburg konnte dies dann auch in der 55. Minute ausnutzen. Bei einem Abwehrversuch schoss Toni Brischa Brandenburgs Angreifer Nguyen an und der Ball senkte sich über den zu weit vor dem Tor stehenden Jan-Erik Marks ins Tor. Dies verunsicherte die Mannschaft weiter und das Spiel wurde immer zerfahrener. Für einen Lichtblick sorgte Drews. Nachdem er seinen Gegenspieler ausgespielt hatte, schickte er Hanse auf die Reise, der überlegt zum 5:2 einschob (61.). Für mehr Sicherheit im Schwedter Spiel sorgte dieser Treffer leider nicht, aber Brandenburgs Offensivdrang konnte gebremst werden. Der JFV kam zwar noch zum 5:3 in der 70. Minute, aber das war es dann auch schon. Erfreulich waren die ersten 45 Minuten, in denen die Mannschaft ihr Potential aufgezeigt hat. An diese erste Halbzeit sollte in den nächsten Spielen angeknüpft werden, um sich Sicherheit für schwierige Situationen zu holen.

Schwedt: Jan Marks, Robin Kluth(87. Jonas Kriese), Toni Brischa, Bjarne Zenk,Lucien Schmidt, Leo Kraul, Felix Seidel, Alex Lis (76. Hannes Wolff), Rafal Blaz (60. Stefan Schmidt), Lukas Drews (86. IbrahimTounkara), Nico Hanse