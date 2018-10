Ein Sieger je Halbzeit

Roland Hanke

Strausberg (MOZ) Acht Tore und zwei verschiedene Halbzeiten gab es im Testspiel der beiden besten Fußball-Mannschaften der Region. Dabei unterlag Oberligist FC Strausberg am Dienstagabend unter Flutlicht in der heimischen Energie-Arena dem Regionalligisten FSV Union Fürstenwalde mit 2:6 (0:6).

Beide Teams setzten hauptsächlich Akteure ein, die sonst weniger Einsatzzeiten in den Pflichtspielen bekommen haben. Damit sie sich zeigen und für die Startelf anbieten können, lautete unisono die Intension der Trainer André Meyer (Fürstenwalde) und Christof Reimann (Strausberg). Und beide wurden dabei jeweils in einer Halbzeit enttäuscht. „Ich erwartete von den Spielern, dass sie auf den Erfolg brennen und mit großem Einsatz an die Sache gehen. Das war bei uns in der ersten Hälfte nicht der Fall. Da waren wir viel zu passiv“, erklärt Reimann, dem dagegen der zweite Abschnitt „viel Spaß gemacht“ hat. „Da haben die Jungs so gespielt, wie ich das sehen will.“

Dagegen war Meyer verständlicherweise vom zweiten Durchgang seiner Mannschaft genervt. „Dass wir nach der Pause ein 0:2 kassieren, war nicht unser Anspruch und das ärgert mich. Es ist unverständlich, dass die Jungs nicht konsequent das durchgespielt haben, was sie in der ersten Halbzeit gezeigt haben. Es hätten ja nicht wieder sechs Tore sein, aber die Null hätte stehen müssen“, erklärt der Eggersdorfer, der an seiner alten Wirkungsstätte von vielen Bekannten freundlich begrüßt wurde.

Der FSV Union war in Hälfte eins deutlich besser, dem Gastgeber in Sachen Schnelligkeit, Zweikampfstärke sowie Chancen kreieren und verwerten klar überlegen. Und so gingen die Gäste dann auch in den gut ersten 20 Minuten mit 3:0 in Führung. Zuerst traf Peter Köster aus Nahdistanz nach einer Ecke von Martin Zurawsky. Fünf Minuten später war Mert Said aus etwa 13 Metern erfolgreich, nachdem der Ball nach dem Pfostenschuss von Lukas Stagge zu ihm sprang. Und dann schlug nach einem schönen Spielzug der Fürstenwalder über die linke Seite nach Flanke von Sait auch Mike Brömer zu, der im Strafraum aus knapp 15 Metern vollstreckte. Richtig klare Chancen gab es für die Strausberger nicht. Martin Kemter wurde bei seinem Lauf in den Union-Strafraum abgeblockt (19.), ein Kopfball von Yannick Mastalerz aus etwa zwölf Metern ging rechts vorbei (27.) und einen Schuss von dem FCS-Kapitän aus gut 20 Metern parierte Union-Keeper David Richter (34.). Dann gab es noch zwei Kopfbälle von Kemter (abgeblockt) und Kenan Günaydin (knapp drüber). Da waren die Unioner effektiver, die zwischen der 32. und 39. Minute für den Pausenstand sorgten. Luca Schulz verwertete eine Ballstafette über Stagge und Sait, im zweiten Anlauf nach einer Ecke traf Köster zum zweiten Mal und Jason Rupp versenkte nach Flanke von Stagge den Ball aus etwas elf Metern neben den linken Pfosten ins Netz.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich dann ein anderes Bild, denn die Gastgeber kamen hoch motiviert aus der Kabine. Und schon drei Minuten nach Wiederanpfiff war das erste Tor für den FCS da: Pierre Vogt schob frei vorm Tor überlegt ein. Die Strausberger spielten mutiger, machten jetzt Druck. Und sie wurden mit dem zweiten Treffer belohnt. Eine Flanke erreichte Tino Istvanic, der aus etwa zwölf Metern gekonnt mit einem Heber traf. Es gab dann bis zum Ende noch einige Chancen für die Gastgeber, die zwischen der 65. und 73. Minute gleich sechs Stammspieler einwechselten. Der FSV Union, bei dem drei Spieler aus der in der Landesliga Süd spielenden zweiten Mannschaft eingewechselt wurden, strahlte kaum noch Torgefahr aus. Und die Gäste vergaben sogar einen Foulelfmeter, wobei Brömer den Ball FCS-Torwart Eric Günther in die Arme schoss.

„Wir hätten noch zwei, drei Tore mehr schießen müssen“, sagt FCS-Coach Reimann. „Wichtig war für mich auch, zusehen, dass Tino Istvanic nach Verletzungspause wieder voll da ist. Und auch, dass ich Niclas Wittur, der sehr gut spielte, in der Offensive einsetzen kann.“ Union-Coach Meyer nimmt vor allem das Positive aus der ersten Halbzeit mit: „Da wurden alle zuvor besprochenen Dinge wie zum Beispiel hohes Tempo, Zweikampfstärke und frühes, aggressives Pressing sehr gut umgesetzt.“

Also für beide Mannschaften ein aufschlussreicher Test für die am Wochenende bevorstehenden schweren Aufgaben in den Punktspielen. Die Fürstenwalder empfangen am Sonntag, ab 13.30 Uhr, in der Regionalliga Nordost den SV Babelsberg in der Bonava-Arena. Die Strausberger müssen am Sonnabend , ab 14 Uhr, in der NOFV-Oberliga Nord beim Tabellennachbarn FC Hansa Rostock II ran.

FC Strausberg: Eric Günther – Yannick Mastalerz (65. Anton Hohlfeld), Tim Falk, Kenan Günaydin (73. Caga Aslan), Maximilian Hinz – Pierre Vogt (73. Ilhan Sariboga), Dominik Tuchtenhagen (73. Yildirim Kaan Bektas) – Tino Istvanic, Niclas Wittur – Martin Kemter (73. Felix Angerhöfer), Ihab Al-Khalaf (65. Alexander Sobeck)

FSV Union Fürstenwalde: David Richter – Gian Luca Schulz (67. Sharam Naseri), Peter Köster, Alexander Wuthe, Niklas Thiel (67. El Paflo Idriss) – Martin Zurawsky (67. Erik Steinmetz) – Lukas Stagge, Sebastian Emre Stang – Jason Rupp, Mert Sait – Mike Brömer

Tore: 0:1 Köster (8.), 0:2 Sait (13.), 0:3 Brömer (21.), 0:4 Schulz (32.), 0:5 Köster (36.), 0:6 Rupp (39.), 1:6 Vogt (48.), 2:6 Istvanic (67.) – Schiedsrichter: Max Mangold (Berlin)