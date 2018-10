Durchwachsene Stahl-Bilanz

Christin Zühlke

Frankfurt Eine durchwachsene Bilanz weisen die Volleyball-Spielerinnen der BSG Stahl Eisenhüttenstadt am 3. Spieltag in der Landesliga Süd auf. Beim Heimturnier des 1. ASC Frankfurt Red Cocks unterlagen sie dem Gastgeber 0:3 und besiegten Energie Cottbus IV mit 3:0.

In der ersten Begegnung des Tages trafen die beiden Gäste-Mannschaften aufeinander. Hierbei besiegte die BSG Stahl die Cottbuser mit 3:0 (25:15; 27:25; 25:13). Danach ging es für die Frankfurterinnen zunächst gegen die Eisenhüttenstädterinnen. Die Gastgeberinnen starteten souverän mit guten Spielaktionen in den ersten Satz und gewannen diesen mit 25:15. Auch im zweiten Abschnitt setzten sich die Red Cocks nach leichten Startschwierigkeiten deutlich mit 25:14 durch. Im dritten und letzten Satz dieser Partie gingen die Gastgeberinnen dominant mit 12:6 in Führung. Diesen Rückstand konnte Stahl nicht mehr aufholen. Nach vielen guten Ballwechseln hieß es am Ende 25:15 und damit 3:0 für die Red Cocks.

Das Spiel gegen die Gäste aus Cottbus gestaltete sich dagegen schwieriger. Im ersten Satz lagen die Frankfurterinnen nach einem holprigen Start mit 2:7 zurück. Sie ließen sich davon jedoch nicht beirren und kämpften sich entschlossen Punkt für Punkt an die Energie-Damen heran. Nach langen und anstrengenden Ballwechseln konnten die Red Cocks beim 14:14 erstmals ausgleichen. Danach blieb das Spiel zwischen den beiden Mannschaften zunächst weiter relativ ausgeglichen. Letztlich lagen die Spielerinnen der Red Cocks im entscheidenden Augenblick vorn und gewannen 26:24.

Der zweite Durchgang sah ähnlich aus, wieder lagen die Gastgeberinnen mit 2:7 zurück und fanden nicht ins Spiel. Bis zum Stand von 16:16 liefen sie den Gegnerinnen mit einigen Punkten Abstand hinterher. Danach konnten die Red Cocks mit einer guten Aufschlagserie und erfolgreichen Spielaktionen sowie einer taktisch gut platzierten Auszeit einen kleinen Vorsprung (21:19) aufbauen. Auch der folgende starke Schlagabtausch mit den Cottbuserinnen konnte den Kampfgeist der „Roten Hähne“ nicht mindern. Nach einer 23:21-Führung entschieden sie auch den zweiten Satz mit 25:22 für sich.

Nach den ersten beiden gewonnenen Sätzen starteten die Frankfurterinnen motiviert mit starken Aufschlägen in den dritten Abschnitt. Nach einer ersten 6:4-Führung konnten die Gastgeberinnen den Vorsprung mit starken Angriffen und gut platzierten Bällen auf weiter 16:8 ausbauen. Diesen Rückstand konnte der SV Energie Cottbus IV nicht mehr aufholen. Die Gegenwehr konnte die Red Cocks nicht mehr aufhalten. So endete das Spiel mit 25:14 und damit ebenfalls mit 3:0 für das Heimteam.

Frankfurts Trainer Alexander Seilz erklärte nach den beiden Siegen: „Das zweite Spiel gegen Cottbus war im Vergleich zur Partie gegen die BSG Stahl sehr zäh. Aber ich freue mich, dass sich meine Spielerinnen am Ende durchsetzen konnten.“

Aufgrund dieses erfolgreichen Spieltages kämpften sich die Frankfurterinnen in der Tabelle auf den 3. Platz der Landesliga vor. Die BSG Stahl ist Vierte. Der nächste Spieltag für die BSG Stahl findet am 10. November ab 11 Uhr in Dabendorf statt. Dort treffen die Eisenhüttenstädterinnen auf Gastgeber MSV Zossen sowie HSV Cottbus. Das nächste Heimturnier ist auf den 24. November datiert. Dann sind die Gegner vom vergangenen Wochenende zu Gast