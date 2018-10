Schon zur Pause alles klar

Thomas Schleusener

Fürstenwalde Im dritten Heimspiel der noch jungen Kreisliga-Saison gelang den Handballern der BSG Pneumant Fürstenwalde der zweite Sieg: Die OSG Fredersdorf-Vogelsdorf II wurde mit einem deutlichen 38:24 nach Hause geschickt.

Dabei hielten die Gäste anfangs gut mit, ihre platzierten Würfe fanden immer wieder den Weg ins Tor. Ab der zehnten Minute jedoch setzen sich die Spreestädter langsam aber sicher ab, aus einem 6:6 wurde ein 20:12 zur Halbzeit. Allein Christian Rippin traf in dieser Phase sechsmal.

In der zweiten Hälfte ein unverändertes Bild: Der Gastgeber spielte konzentriert, nutzte fast jede Chance konsequent und baute den Vorsprung weiteraus. Ab der 40. Minute wurde es dann, eigentlich ohne Grund, wieder etwas hektischer. Fehlabspiele und -würfe – Pneumant verfiel in alte Verhaltensmuster. Da kam die Auszeit in der 47. Minute gerade richtig. Beim Stand von 29:18 konnten die Einheimischen etwas durchatmen, um sich noch einmal zu sammeln. So war es am Ende ein ebenso klarer wie verdienter Sieg der Pneumant-Sieben, die jetzt bei 4:4 Punkten steht. Die OSG II bleibt weiter sieglos (1:9). Fortgesetzt wird die Kreisliga-Saison erst Mitte November. (tsc)

Pneumant Fürstenwalde: Falko Bleck, Thomas Schleusener – Christian Rippin(13 Tore), Pierre Wosseng (2), Ansgar Gerlach (2), Oliver Kluß, Thomas Hunger (2), Steffen Hunger (3), Konrad Schotte, Christopher Heinrich (8), Oliver Krüger (8)

Zeitstrafen: Pneumant 1/OSG II 3 – Siebenmeter: Pneumant 5/5, OSG II 5/3