Nachwuchs ist gut drauf

Johannes Gohlke

Werneuchen 46 junge Tischtennisspieler aus sechs verschiedenen Barnimer Vereinen trafen sich in Werneuchen, um die Kreismeistertitel und die Qualifikationsplätze für die Landesbereichsmeisterschaft auszuspielen. In acht Spielklassen wurden im Einzel und Doppel der Nachwuchs an die Tische gebeten.

Die meisten Teilnehmer stellte Gastgeber Rot-Weiß Werneuchen mit 18 Startern. Der mit über 30 aktiven Nachwuchsspielern eigentlich größte Barnimer Verein, der TTC Finow Eberswalde, stellte diesmal lediglich zehn Teilnehmer, die vornehmlich aus der zweiten Reihe kamen. Die besten Spieler aus Finow verzichteten auf eine Teilnahme, da sie schon für die nachfolgenden Turniere qualifiziert sind und aufgrund ihres vollen Terminkalenders eine Pause gebrauchen konnten. Außerdem an den Start gingen Nachwuchsspieler vom SV Motor Eberswalde, TTV Top Spin Bernau, Bernauer TTC und dem SV Schönwalde.

In den weiblichen Altersklassen zeigten sich besonders die Finower Talente von ihrer besten Seite. Die erst zehnjährige Luisa Bernitz schaffte hier das Kunststück, gleich in drei Altersklassen, U 10, U 12 und U 14 den Titel zu gewinnen. Ebenfalls sehr erfolgreich war Annelie Bath mit einem zweiten und zwei dritten Plätzen. Auf dem Podest fanden sich auch die Finowerinnen Pia Touhsaint (3./U 10) und Emelie Schröder (2./U 12) wieder. In der Altersklasse der Mädchen U 17, konnte Antonia Fischer von Rot-Weiß Werneuchen den Titel holen. Sie gewann im Finale nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gegen ihre Vereinskameradin Anja Kopischke, die nach ihrem zweiten Platz in der Altersklasse U 14, nun auch hier Silber gewann. Dritte wurde Franziska Maier vom TTC Finow.

Bei den Jungen zeigten sich gleich mehrere Vereine mit leistungsstarken Talenten. In der Altersklasse U 10 wurde Jermain Schultz vom TTC Finow seiner Favoritenrolle gerecht und gewann vor Danilo-Luca Weinert (SV Schönwalde) und Paul Jüttner (SV Rot-Weiß Werneuchen). Im Doppel gewannen Schultz und Weinert gemeinsam das Turnier.

Bei den unter Zwölfjährigen marschierte Jermain Schultz ebenfalls ins Finale. Dort konnte ihn dann Felix Beck (TTV Top Spin Bernau) mit 3:0 bezwingen. Bronze gewann nach hartem Kampf im Spiel um Platz 3 Bennet Buchert vom SV Rot-Weiß Werneuchen vor Elias Kraatz (TTC Finow), der das Podest somit knapp verpasste. Dafür konnte er zusammen mit seinem Vereinskameraden Jermain Schultz den Titel im Doppel gewinnen.

Ein reines Finower Finale gab es bei den A-Schülern. Hier siegte Max Zeitler gegen Malte Brückner mit 3:1. Im Spiel um Platz 3 war Darius Schröder (SV Motor Eberswalde) gegen Tom Ring (SV Rot-Weiß Werneuchen) erfolgreich. Den Doppeltitel gewannen bei den A-Schülern Zeitler/Musik (TTC Finow) mit einem klaren Finalsieg über Brückner/Kraatz.

Bei den Jungen setzte sich letztendlich mit Sascha Kiank (TTV Top Spin Bernau) der Favorit dieser Altersklasse durch. Er gewann im Finale gegen Miron Keuler vom SV Motor Eberswalde mit 3:1. Über Platz 3 durfte sich Lukas Juckel (SV Rot-Weiß Werneuchen) freuen, der das Spiel um Bronze gegen seinen Vereinskameraden Alec Keiling mit 3:1 gewinnen konnte. Im Doppel siegte überraschend das junge Finower Duo Brückner/Zeitler im Finale mit 3:1 gegen Juckel/Keiling.

Nach sieben Stunden konnten die Turnierorganisatoren, Benjamin Neffin und Johannes Gohlke, die Kreismeisterschaften mit einem positiven Fazit beenden. Denn erneut zeigten die Kinder und Jugendlichen des Kreises Barnim, dass sie in ihren Vereinen eine gute Ausbildung genießen und auch in den nächsten Wettbewerben, wie den Landesbereichsmeisterschaften, um die vorderen Plätze mitspielen können.