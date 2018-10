Junge, talentierte Heber für Finale gut gerüstet

Roland Taubert und Jürgen Meier

Schwedt Für die jüngsten Gewichtheber aus Schwedt, Angermünde und Eberswalde stand der 2. Durchgang der Athletikliga im Zeichen der Qualifikation für den Endkampf dieser Wettkampfklasse.

■TSV Blau-Weiß Schwedt

Die Schwedter Gewichtheber schickten insgesamt zehn Sportler in den Wettkampf, der für die älteren Jahrgänge (2006 bis 2003) mit den klassischen Gewichtheberdisziplinen Reißen und Stoßen begann. Für Ilja Taach und Iwan Teterjatnik (beide AK Schüler) bot sich hier die Gelegenheit für eine Standortbestimmung im Hinblick auf die in diesem Jahr noch folgenden Höhepunkte wie der Schülerpokal oder die Internationalen Deutschen Mehrkampfmeisterschaften. Beide Heber erreichten mit 150 kg (Teterjatnik) und 180 kg (Taach) im Zweikampf neue persönliche Bestwerte und konnten auch in der Technikbewertung überzeugen.

Bei den Kindern A zeigten Zarah Wolf, Lennox Unger und Emil Taach eine gute Entwicklung der Wettkampftechniken, die mit ansprechenden Noten durch den Kampfrichter belohnt wurden. Aus den im Anschluss zu absolvierenden Athletikdisziplinen sowie den geforderten Turnelementen ergaben sich dann die Endplatzierungen. Neben überwiegend guten Resultaten zeigten sich besonders in den Kraftdisziplinen Klimmziehen und Anristen auch noch einige Reserven, die es im Training auszuschöpfen gilt. Am Ende gab es in den Altersklassen Kinder A und Schüler vier erste Plätze für Zarah Wolf, Lennox Unger, Iwan Teterjatnik und Ilja Taach sowie einmal Silber für Emil Taach.

Im Wettkampf der Altersklassen Kinder D, C und B lieferte Fabien Hansch (Kinder B) für den TSV Blau-Weiß Schwedt einen seinen bisher stärksten Wettkämpfe ab. Mit einer sehr konzentrierten Leistung konnte er Bestwerte in den Athletikübungen mit sehr guten Technikwerten im Reißen kombinieren und am Ende mit deutlichem Vorsprung gewinnen. Leon Oßendorf überraschte bei seinem Wettkampfdebüt im Gewichtheben mit starken Athletikwerten. Auch wenn beim Reißen noch nicht alles glatt lief, konnte er sich über den Sieg in seinem Jahrgang freuen. Ebenfalls bei den Kindern B kämpfte sich Diego Genkinger durch die Athletik und zeigte dann im Reißen ansprechende Hebungen, er kam am Ende auf den Bronzerang.

Mit Jaden Unger (Kinder C) und Kirill Taach (Kinder D) gab es zwei weitere Sieger für die Schwedter Gewichtheber bei den jüngsten Startern des Tages. Auch wenn beide keine direkten Konkurrenten hatten, wurde ihnen die Goldmedaille nicht geschenkt.

Die große Medaillenausbeute sollte Ansporn für die kommenden Wettkämpfe sein. Nun gilt es im Training weiter zu arbeiten – die Konkurrenz schläft nicht.

■TSG Angermünde

Mit einem Aufgebot von neun Sportlern nahm die TSG Angermünde an der letzten Vorrunde der Athletikliga teil. Gestartet wurde wie in den vorherigen Kämpfen in den Kategorien Schüler und Kinder A bis D der Jahrgänge 2003 bis 2012 und jünger. Gewertet wurde im olympischen Zweikampf sowie in weiteren fünf bis sechs Disziplinen, bestehend aus Schnellkraft- und Kraftübungen. Jeder konnte sich durch die lange Vorbereitungszeit seit Ende der Sommerferien gründlich auf diesen Wettkampf vorbereiten.

Das spiegelte sich vor allem in den Leistungen von Tino Jahnke und Collin Peters, startend in der Gruppe der Schüler und Kinder A, wieder. So erreichte Tino mit besserer Technik ein Zweikampfergebnis von 117 kg sowie Weiten von 11,10 m und 2,30 m im Kugelschocken und Schlussweitsprung Platz 2. Gold erreichte Collin Peters durch bessere Technik sowie der höchst zu erreichenden Anzahl von zehn Klimmzügen. Aber auch die Weite von 2,03 m im Schlussweitsprung trugen zum Erfolg bei.

Eine Goldmedaille schaffte auch Neueinsteiger Dean Richter in seinem ersten Wettkampf bei den Schülern im Jahrgang 2005. In der Gruppe der Kinder B kämpften zehn Sportlerinnen und Sportler aus drei Vereinen in den Disziplinen Reißen, Schlussweitsprung, Kugelschocken, Bauch- und Rückenmuskeltest, H1 und dem Turnen (Handstützüberschlag seitwärts). Hier dominierte Julia Busch durch Verbesserungen in den Schnellkraftübungen Kugelschocken und Schlussweitsprung und erreichte Gold. Auch Frederik Ruh stand ganz oben auf dem Siegertreppchen, gefolgt von Jakob Hönicke und Neueinsteiger Sven Brüssow mit Platz 2. Justin Goede komplettierte das Sextett und schaffte Platz 5. Nach wie vor ungeschlagen präsentierte sich Malte Rudick mit Platz 1 durch eine hervorragende Weite von 1,73 m im Schlussweitsprung bei den Kindern C.

Mit dieser letzten Vorrunde steigt die Spannung bei allen Beteiligten in der Staffel Nord sowie Süd, die mindestens an zwei Wettkämpfen teilgenommen haben müssen, um unter die drei Besten in den Jahrgängen in die Finalrunde am 17. November in Frankfurt zu kommen.