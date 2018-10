Letschin stellt die Sozialarbeiter selbst ein

Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Die Schulsozialarbeit am Bildungscampus Letschin wird jetzt von Mitarbeitern der Gemeinde realisiert. Über die Arbeit an diesem Campus hat sich der Sozialausschuss am Dienstag informiert.

Eigentlich wollten sich Stefanie Maaß als neue Schulsozialarbeiterin und David Dwier als Sozialarbeiter der gesamten Gemeinde im Sozialausschuss vorstellen. Doch wegen Krankheitsfällen blieb es Bürgermeister Michael Böttcher vorbehalten, die neue Situation zu erläutern. Mit dem Kreis, der einen Teil der Kosten trägt, wurde die bislang noch nicht erprobte Verfahrensweise vereinbart. Beide Sozialarbeiter hätten eine sehr gute Qualifikation. Während Stefanie Maaß bereits seit Juli eine Anlaufstelle für Schüler bietet, sei David Dwier erst seit Oktober als Sozialarbeiter der gesamten Gemeinde tätig. An der Schule hat er eine Medien-AG gegründet, die unter anderem die Letschiner Veranstaltungen zum Fontanejahr dokumentieren wird. Mit Beginn des Frühjahrs wird er im umgebauten Multifunktionshaus im Fontanepark Kinder und Jugendliche mitbetreuen. Zusätzlich zu diesen kommunalen Angeboten wird der Blaue Bus des CVJM, der mobile Klub hat seit einigen Wochen seinen Platz am Letschiner Markt, die Jugendlichen und Kinder einmal wöchentlich betreuen.

Fontane-Schulleiter Björn Groß und Dirk März vom Schulförderverein machten die Freude darüber deutlich, dass die lange Zeit ohne sozialpädagogische Betreuung in beiden Schulteilen nun vorbei ist. Die Fontane-schule hat aktuell 313 Schüler, die von 26 Lehrern unterrichtet werden. Darunter sind auch sechs Seiteneinsteiger, die sich über das 500-Stunden-Programm qualifizieren. „Wir haben mit Seiteneinsteigern nur gute Erfahrungen gemacht“, so Groß.

Ein großes Problem sei die Medienausstattung an der Schule. Deshalb habe sich die Schule auch um die Teilnahme am Programm „medienfit“ beworben. Dabei sollen alle an Schule beteiligten Akteure befähigt werden, sich souverän in der digitalen Welt zurechtzufinden und zu bewegen. Im Mittelpunkt steht ein pädagogisches Medienkonzept, das neben der Verbesserung der technischen Ausstattung der Schule die Grundlage zur Vermittlung von „digitalen Kompetenzen“ bildet. Dafür stehen landesweit aber nur zwei Millionen Euro zur Verfügung. Die Schule ist mit einer 6000er Leitung an das Internet angeschlossen. Was bedeutet, dass bei der Arbeit einer Klasse im Internet beim letzten Schüler gar keine Verbindung mehr besteht. „Es ist zum Verzweifeln und macht keinen Spaß mehr“, so Groß.

In dieser Hinsicht verwies Bürgermeister Böttcher auf das Programm des Kreises, das die Verbesserung der Breitbandversorgung verspricht. Dies komme seiner Meinung nach aber zu langsam voran und werde mit einer 16 000er Leitung auch nur eine Mindestversorgung bieten.

Grundsätzlich kritisierte Böttcher, dass das bereits seit acht Jahren bestehende Schulzentrum Letschin, das zudem Pionierleistungen für die neuen Schulzentren erbracht habe, bei der Vergabe der Fördermittel zu wenig berücksichtigt werde. Beispiele seien die Umsetzung des Programms zur Schulhofumgestaltung und die Berücksichtigung bei Programmen wie „medienfit“. Böttcher sieht dabei eine Schlechterstellung von Letschin durch die Landespolitik.

Auf Nachfragen aus dem Ausschuss, wie die Situation bei den Ausfallstunden in der Fontaneschule sei, erklärte der Schulleiter, dass man vor allem im März und April damit zu kämpfen hatte. Es gebe dabei mehrere Stufen, die Anwendung finden wie die Anordnung von Mehrarbeit für Kollegen, den Ausfall von Förderstunden und Arbeitsgemeinschaften bis hin zum Ausfall von Unterrichtstagen für ganze Klassen. Die Lage sei aber nicht dramatischer als an anderen vergleichbaren Schulen.

Ausdrücklich gelobt wurde sowohl von den Kita-Vertretern als auch von Ausschussmitgliedern die Zusammenarbeit der Einrichtungen auf dem Schulcampus. Oberschüler haben Praktika in den Kitas und mitunter schlagen sie dann auch die Erzieher-Laufbahn ein. Als vorbildlich wurde die Arbeit mit den Schulzwergen erwähnt. Die Vorbereitung der Kita-Kinder auf den Schulunterricht könnte auch aufgrund der räumlichen Nähe sehr gut gestaltet werden, wobei die Kinder des Kita-Standortes Sietzing und der Kita Bienenschwarm ebenfalls gut einbezogen werden.