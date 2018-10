Gänsehaut beim Eltern-Lehrer-Ball

MOZ

Wriezen Bereits zum 22. Mal fand an der Grund- und Oberschule „Salvador Allende“ in Wriezen der Eltern-Lehrer-Ball statt. Traditionell richten den die Schüler der 7. Klassen aus, berichtet Bärbel Freitag, Klassenleiterin der 7a. Dass das immer eine gelungene Veranstaltung ist, habe sich herumgesprochen, denn schon nach kurzer Zeit waren fast alle Eintrittskarten verkauft. „Zum Glück gab es noch einige Restkarten an der Abendkasse“, berichtet die Pädagogin.

Zunächst zeigten die Mädchen der AG Linedance, welche Tänze sie in den ersten Wochen schon gelernt haben. „Das ist ziemlich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass sie nicht nur auf den Takt achten müssen, sondern auch noch die Choreografie auswendig lernen müssen“, findet Bärbel Feitag. Im Anschluss führten einige Mitglieder der Theater-AG den Sketch „Schließfächer“ vor, in dem dargestellt wurde, was passiert, wenn man nicht richtig zuhört. Der dritte Programmpunkt war der absolute Höhepunkt des Abends, so Bärbel Freitag weiter. Bei völliger Dunkelheit bewiesen sieben Jungs, dass auch sie großes Taktgefühl haben. „Da sie an Armen, Beinen und am Oberkörper Knicklichter trugen, waren sie gut zu erkennen. Die Zuschauer waren begeistert und forderten eine Zugabe. Diesmal leuchteten nicht nur die Akteure auf der Bühne, sondern der ganze Saal wurde in farbige Lichter getaucht, denn jetzt durften alle Schüler mitmachen. Es sah toll aus und der eine oder andere hatte ein Gänsehaut-pur-Erlebnis.“ Zum großen Finale zeigten dann alle 42 Schüler, dass man mit Luftpumpen und viel Bewegung die Tritsch-Tratsch-Polka humorvoll aufführen kann. Der lang anhaltende Beifall zeigte eindrucksvoll, dass das Programm gefiel. Nachdem sich alle am Buffet gestärkt hatten, wie immer in großer Vielfalt liebevoll von der Schülerfirma „Krümelkeks“ hergerichtet, konnte endlich das Tanzbein geschwungen werden.

„Ein großes Dankeschön wurde an diesem Abend auch Frau Feige und Herrn Möller ausgesprochen. Mit ihrer Spende konnte ein Zuckertütenbaum gekauft werden, der aber nicht nur zur Einschulungsfeier, sondern auch zu anderen Anlässen gut genutzt werden kann“, so Bärbel Freitag.