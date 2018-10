Schüler in Maleranzügen am schnellsten

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ, Jörn Tornow) Die Albert-Schweitzer-Festwoche der gleichnamigen Beeskower Oberschule ist am Mittwoch fortgesetzt worden. Am späten Vormittag startete der Albert-Schweitzer-Gedenklauf auf dem Sportplatz. Jede Klassenstufe hatte die Aufgabe, 27 Runden zu absolvieren. „27 ist die Quersumme der Geburtstagsdaten unseres Namenspatrons“, erläutert Lehrerein Simone Boywitt. Der Humanist und Tropenarzt war am 14. Januar 1875 geboren worden.

Mit in den Wettbewerb flossen Bekleidung, Beteiligung und Disziplin. Die Gewinner in der Kategorie Bekleidung wurde die Klasse 9c mit pinken T-Shirts. Das größte Gewicht hatte die gelaufene Zeit beim Staffellauf. Als Gesamtsieger setzte sich die Klasse 10b durch. Sie hatten sich mit Maleranzug und schwarzem Shirt bekleidet. Bei den gelaufenen Zeiten gab es nur kleine Differenzen. Simone Boywitt stellte „viel Anstrengungsbereitschaft“ fest.

Heute beteiligen sich die Jahrgänge 8 mit Blindheit und Sucht, während die Klassen 9 und 10 einzelne Projekte haben. Am Freitag ist Tagwerk, das heißt die Schüler arbeiten, um Spenden für wohltätige Zwecke einzusammeln. (jt/jök)