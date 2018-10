Latin-Jazz im Sombredo

Bernhard Sobanski

Frankfurt (Oder) Das Sombredo am Brunnenplatz ist der „Mexikaner“ der Oderstadt. Tex-Mex Küche und Latin Kitchen kommen gut an, zumal wenn diese Speisen sich – wie im Sombredo – von der Schärfe her, am Geschmacksempfinden der Gäste orientieren.

Im Frühjahr nahm das Lokal erstmals an der MOZ-Kneipennacht teil. Die Wirtin Kathi Zwiener bewies dabei ein gutes musikalisches Fingerspitzengefühl. Statt einer lauten Partyband, die nicht dem Charakter eines Speiselokals entsprochen hätte, engagierte sie das hochklassige Latinjazzduo „Peter Befort & Alexey Wagner“. Die beiden studierten Musiker sind fester Bestandteil der Berliner Latin Szene. Ihre Musik entspannt und kitzelt die Seele der Gäste. Man kann speisen, sich unterhalten, lauscht dabei der Musik und nach dem Essen, bei einem guten Getränk, ertappt man sich selbst dabei, dass die eigenen Füße im Takt wippen und die Finger den Rhythmus mittrommeln.

Das kam im Frühling bei den Gästen des Sombredo so gut an, dass Kathi Zwiener sich entschloss, genau dieses Duo für die Herbstkneipennacht erneut zu engagieren. An ihre Dinnergäste richtet sie dabei die Bitte, rechtzeitig einen Tisch zu reservieren. Eine kleine Überraschung des Hauses winkt als Dankeschön.

Natürlich finden Kneipennachtsbesucher im Barbereich und auf der Terrasse des Sombredo freie Plätze, um die Musik zu genießen und einen Drink zu nehmen, aber die Dinnerplätze sind begrenzt.

Das Sombredo hat täglich ab 12 Uhr geöffnet.(sob)