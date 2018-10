Plädoyer für den Meckerkasten

Ines Weber-Rath

Zeschdorf (MOZ) Wie möchten die Kinder und Jugendlichen aus der Gemeinde an Entscheidungen der Gemeindevertreter beteiligt werden, die sie betreffen? Die Frage stand im Mittelpunkt einer Gesprächsrunde, zu der die Zeschdorfer Abgeordneten die Dorfjugend eingeladen hatten. Es kamen nur zwei.

Der 15-jährige Kay Haase aus Alt Zeschdorf wollte eigentlich nicht allgemein über die Beteiligung der jungen Zeschdorfer reden. Er war in die Runde im Saal des Kulturhauses gekommen, um ein konkretes Problem anzusprechen: „Warum darf man in der Lebuser Amtsfeuerwehr eigentlich erst ab 18 Jahren mit zu Einsätzen raus fahren? Laut Gesetz geht das doch schon ab 16“, so der Schüler, der in der Jugendabteilung der Alt Zeschdorfer Ortswehr aktiv ist. Dass er noch so lange warten müsse, bis er mit raus darf, demotiviere ihn, erklärte Kay Haase.

Er war einer von nur zwei Kindern und Jugendlichen aus der Großgemeinde, die der Einladung von Bürgermeisterin Margot Franke und der Gemeindevertreter gefolgt waren. Der Zweite war Lucas Buchholz aus dem Ortsteil Hohenjesar. Der 10-Jährige ist der Sohn von Gemeindevertreterin Nadine Buchholz.

Auch er war mit konkreten Anliegen gekommen: „Ich fahre mit dem Rad zur Schule. Vor allem im Bereich der Fischerinsel sind die Lampen kaputt oder leuchten nur schwach. Und die Straße ist sehr kaputt“, sagte der Grundschüler.

Die Lampen an der Straße zwischen Alt Zeschdorf und Hohenjesar seien tatsächlich die ältesten in der ganzen Gemeinde. Sie sollen erneuert werden. Aber das mache erst Sinn, wenn die Straße saniert ist. Und das soll im kommenden Jahr geschehen, antwortete die Bürgermeisterin.

Kay Haase sicherte sie zu, die Amtswehrführung wegen des Einsatzalters zu fragen. Gemeindevertreter Stefan Kursawe, selbst Feuerwehrmann, erklärte indes: „Ich würde als Einsatzleiter auch keinen 16-Jährigen mitnehmen. Wenn dem Jungen was passiert, muss der nämlich dafür gerade stehen.“

Nachdem Lucas noch das Problem mit den sanierungsbedürftigen Sanitäranlagen am Alt Zeschdorfer Badestrand angesprochen hatte, kam man zum eigentlichen Anliegen der Runde: „Welche Formen der Mitsprache haltet ihr denn nun für sinnvoll?“, wollte Gemeindevertreter Frank Fries wissen.

Er machten kein Hehl daraus, dass er den Vorstoß der Landesregierung für „Blödsinn“ hält. Denn kein Gemeindevertreter oder Bürgermeister würde je ein Kind oder einen Jugendlichen wegschicken, der ein Anliegen hat.

„Ich hab’ keinen Plan, wie das gemeindemäßig hier so abläuft“, antwortete Kay Haase. Er habe von der Gesprächsrunde von seiner Oma erfahren, die die Ankündigung aus der MOZ ausgeschnitten hatte. Dabei habe es auch im Amtsblatt, in den Bekanntmachungskästen und an den Bushaltestellen Informationen gegeben, so Margot Franke.

Jugendliche erreiche man am besten über soziale Medien, stellte Kay Haase klar. Was die Grundschule betrifft, so sei die Schülerzeitung eine Möglichkeit, die Schüler zu erreichen, sagte Lucas Buchholz.

Die Idee wurde begeistert aufgegriffen. Bibliothekar Ralf Tomczik, der die Schülerzeitungs-AG leitet, soll die Schnittstelle zur Gemeindevertretung sein. Einig waren sich die Abgeordneten und ihre Gäste darin, dass ein Kummer- oder Meckerkasten für die Dorfjugend sinnvoll sei. Der Briefkasten müsse aber so angebracht sein, dass er kein Opfer von Silvester-Böllern werde, gab Margot Franke zu bedenken. Sie machte darauf aufmerksam, dass sie jedes Jahr bei den Fünftklässlern der Alt Zeschdorfer Schule eine Doppelstunde lang über Kommunalpolitik und Vorhaben in der Gemeinde informiere.

Als Margot Franke anbot, die Jugendlichen könnten ja auch in die öffentlichen Beratungen der Gemeindevertreter kommen, antwortete der 15-jährige Kay: „Das macht doch keiner von uns. Da wird doch nur gelabert.“

In der anschließenden regulären Beratung der Gemeindevertretung wurde der Beschluss über den Ausbau der Bürgerbeteiligung noch einmal vertagt.