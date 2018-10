Mehr Autodiebstähle gezählt

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Berichte der Polizei zum Unfallgeschehen und der Kriminalitätsstatistik sind in Grünheide obligatorisch. Auch, wenn die Zahlen lediglich die Vergangenheit spiegeln, geben sie Aufschluss über Probleme. In Grünheide sind das gehäuft Diebstähle von und aus Pkw.

Grünheide mit seinen sechs Ortsteilen gehört – ebenso wie Erkner, Schöneiche, Woltersdorf und das Amt Spreenhagen – zum Revierbereich Erkner. Wie dessen Leiter Klaus Schwerin unlängst dem Grünheider Ordnungsausschuss berichtete, sticht die Gemeinde in der Kriminalitätsstatistik des Vorjahres in einer Kategorie heraus: bei den Diebstählen von und aus Pkw. „Der Ortsteil Grünheide ist der am stärksten belastete Bereich, hier gibt es die deutlichste Häufung von diesen Straftaten.“

Noch genauer gesagt, bildet der Sommer den Schwerpunkt. Als Tatorte nennt Revierleiter Schwerin die Parkplätze am Bahnhof Fangschleuse, am Badestrand Eichbrand, im Wald an der Reha-Klinik sowie an der Hubertusstraße in Altbuchhorst. In Zahlen stellt sich das wie folgt dar: Bei 141 Fällen von Kfz-Kriminalität 2017 in Grünheide (120 im Jahr 2016) wurden 43 Fahrzeugdiebstähle (28) und 85 Diebstähle aus Pkw (70) registriert.

Zum Vergleich die Zahlen für den gesamten Revierbereich: Kfz-Kriminalität 452 (460), davon Kfz-Diebstähle 122 (80), und Diebstähle aus Pkw 259 (278). Grünheide schlägt in den beiden letztgenannten Kategorien jeweils mit etwa einem Drittel zu Buche. „Wir können immer wieder nur daran erinnern, keine Wertsachen im Auto liegen zu lassen. Auch dann nicht, wenn nur mal kurz, für wenige Minuten, ausgestiegen wird“, mahnt Schwerin.

Was die Straftaten an sich anbelangt, so wurden 2017 insgesamt 497 Fälle für Grünheide erfasst (2016 waren es 489). Im gesamten Revierbereich waren es 2800 Fälle (2774). Während die Wohnungseinbrüche zwischen dem Berliner Rand und Rauen in Summe von 92 auf 108 gestiegen sind, ist für Grünheide eine Abnahme von 24 auf 14 zu verzeichnen. Besonders auffällig: Die Taten werden unabhängig von der Uhrzeit, über den ganzen Tag verteilt, ausgeführt.

Eine zweite Säule der Statistik befasst sich mit dem Unfallgeschehen. Im Gemeindegebiet von Grünheide ist die Zahl der Verkehrsunfälle im Vergleich von 2016 und 2017 von 246 auf 239 leicht gesunken. Die Zahl der Personenschäden (31/33) und die der Verletzten (41/42) blieben dabei nahezu konstant. Was die Ursachen anbelangt, liegen Vorfahrt (12) und Alkohol (7) vorn, haben sich aber im Vergleich zu 2016 in etwa halbiert.

Während Klaus Schwerin für das Gemeindegebiet von Grünheide keinen Unfallschwerpunkt benennt, haben sich die Gemeindeverwaltung und das Straßenverkehrsamt eines Konfliktpunktes angenommen, der vor allem mit Blick auf einen sicheren Schulweg entschärft werden soll. Dabei handelt es sich um die sogenannte Dreieckskreuzung von L 23 und L38, die zwischen Fangschleuse und Grünheide auf dem Weg zum Löcknitzcampus liegt.

Im Ergebnis eines Vor-Ort-Termins, der Anfang Oktober stattfand, werde hierfür die Umgestaltung der Kreúzung in einen Kreisel angestrebt, sagte Ordnungsamtsleiter Nico Bauermeister auf Nachfrage. Übergangsweise solle eine T-Variante die Situation entschärfen, der Verkehr aus Richtung Grünheide nicht mehr geradeaus geführt werden.