Einst in der „Kaffeetasse“

Ralf-Rüdiger Targiel

Frankfurt (Oder) Es ist der Hingucker im kürzlich eröffneten Co-Working-Café Blok O: ein sechs Meter breites und 1,75 Meter hohes, dreiteiliges Gemälde des Fürstenwalder Künstlers Gerhard Goßmann. Das Werk hing einst im berühmten Frankfurter Café „Kaffeetasse“.

Am 6. Oktober eröffneten die Sparda-Bank und der Berliner Unternehmer Ansgar Oberholz im früheren Kinderkaufhaus in der Magistrale einen Coworking-Space; eine moderne Arbeitsumgebung mit Internetanschluss, mietbaren Besprechungsräumen und Café. Wer das Haus betritt, sieht an der linken Wand, gegenüber dem Empfangstresen, ein dreiteiliges Öl-Harzbild auf Spanplatte. Es zeigt, hoch oben auf einem Elefanten reitend, einen Pascha, umgeben von vier Haremsdamen. Eine reicht ihm einen Kaffeebecher, aus der soeben aus der Kaffeekanne Kaffee eingegossen wurde. Der Elefant trottet durch eine „üppig wuchernde Pflanzenwelt, umgeben von allem möglichen fliegendem und kriechendem Getier“ in zum Teil dem Betrachter überraschenden Posen. Beim intensiven Anschauen sind Vögel, Affen und sogar ein Krokodil zu entdecken, das eine Schildkröte jagd.

Das Bild stammt vom Fürstenwalder Künstler Gerhard Goßmann (1912-1994), einem weit über die Region hinaus bekannten Grafiker und Illustrator. Viele Kinderbücher – unter anderem die in fremden Gegenden handelnden Werke von Götz R. Richter – illustrierte er mit phantasievollen Bildern. Seine kleinen Radierungen, zu erschwinglichen Preisen verkauft, finden sich noch heute in mancher Frankfurter Wohnung.

Die Idee für das Bild entstand wohl schon 1958. In jenem Jahr dachte man daran, die beiden Gastronomie-Pavillons, die in der neuen Karl-Marx-Straße entstehen sollten, künstlerisch auszugestalten. Während der Frankfurter Künstler Rudolf Grunemann den Auftrag für die „Milchbar“ erhielt, sollte Gerhard Goßmann die künftige „Kaffeetasse“ ausgestalten. Er schlug dafür ein großes Tafelbild mit dem Titel „Humorvolle Szenen“ vor. 15 000 Mark sollte es kosten. Doch als das HO-Café am 4. August 1962 eröffnet wurde, war das Bild noch nicht fertig. Die „Raumdekoration“ kam erst einen Monat später.

Die National-Zeitung berichtete zwei Tage später, dass Goßmann selbst gekommen war, um die Montage seines Werkes in der „Kaffeetasse“ zu beaufsichtigen. Wie der Künstler damals der Zeitung sagte, kam es ihm bei dem Bild darauf an, „etwas zu schaffen, das die Gäste des Hauses amüsiert, ihnen Freude bringt und sie dennoch nicht von der Wand her anschreit“.

Fortan konnten die Gäste, wenn sie bei Kaffee und Kuchen („der aromatische Kaffee wird in einer technisch vollkommenen Espresso-Kaffeemaschine zubereitet“) gemütlich in der Gaststätte saßen, das Bild betrachten. Immer wieder entdeckten sie etwas Neues, ein bisher nicht gesehenes Detail. Das Bild wurde zum „Aushängeschild“ des Cafés. Es überstand unbeschadet die Neugestaltung 1975. Doch bei der Renovierung 1987 wurde das Wandbild, wie der Restaurator Bernhard Klemm vor Kurzem entdeckte, als er das Bild reinigte und konservierte, teilweise übermalt. Möglicherweise sollte dadurch „eine gewisse Plastizität und Tiefe“ erreicht werden.

Dies geschah aber so unsauber, dass bezweifelt wird, dass Goßmann selbst sein Bild übermalte. Wir wissen nicht, wer im Auftrag des Objektleiters Eduard Kaufer das Bild überarbeitete. Ohne Kenntnis und Billigung Goßmanns, der zu dieser Zeit noch lebte, ist das jedoch schwerlich vorstellbar.

1998 übernahm der Gastronom Löpert von Eduard Kaufer die inzwischen privatisierten Pavillons, und damit auch Goßmanns Werk. Vor dem erneuten Besitzwechsel ließ Klaus-Dieter Löpert das Wandbild abnehmen. Zwei Teile waren fortan in dem von seiner Tochter Katrin Löpert geführten Café „Kaffeezeit – Eiszeit“ im Südring Center zu sehen. Mit dem Willen, das Bild zu erhalten, informierte sie bei Schließung ihres Cafés 2012 das Stadtarchiv, das anschließend die beiden Teile kostenfrei von ihr übernehmen konnte.

Auf der Suche nach dem dritten Teil wurde es im Keller der ehemaligen Milchbar (heute darin die „Villa Rosengarten“) entdeckt und gleichfalls übernommen. Das nun wieder komplette und im öffentlichen Besitz befindliche Werk sollte im neuen Gebäude des Stadtarchivs – neben einem Großfoto vom Aufbau der Karl-Marx-Straße – als authentisches Stück von der ersten Ausgestaltung der Magistrale ausgestellt werden. Im vorigen Jahr wandte sich dann ein Vertreter der Sparda-Bank an das Stadtarchiv, erzählte vom „Blok O“ und bemerkte nebenbei, es solle dort auch einmal den besten Kaffee der Stadt geben.

Damit bot sich für das Wandbild eine andere, möglicherweise bessere Präsentation an. Im ehemaligen Kinderkaufhaus, wenige Meter von der damaligen „Kaffeetasse“ entfernt, einst auch miteinander verbunden (der Keller des Kaufhauses wurde von der „Kaffeetasse“ genutzt), öffentlich zugänglich und geschaffen zum gemeinsamen Kaffeetrinken, könnte das Bild hängen.

Das Stadtarchiv bot der Bank an, nach einer von ihr zu veranlassenden Reinigung und Konservierung, das Bild auszuleihen. – Dorthin, wo es jetzt wieder von den Frankfurtern bei einer Tasse Kaffee betrachtet werden kann.