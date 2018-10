Neues Heimatheft zur Zeitungsgeschichte

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Über 107 Jahre hatte Beeskow eine eigene Zeitung. Die erste Ausgabe erschien im Jahr 1839 als Beeskower Wochenblatt, die letzte am 18. April 1945. Die Zeitungsgeschichte zwischen diesen beiden Daten hat Anni Geisler erforscht und aufgeschrieben. Am Dienstag stellte sie das Ergebnis der Arbeit in der Stadtbibliothek vor. „Nützlich und ersprießlich“ ist ihr Heimatheft, die Nummer 27 mittlerweile, zur Beeskower Zeitungsgeschichte überschrieben.

Mehr als 30 Interessenten kamen zur Vorstellung, darunter viele Nutzer des Stadtarchivs, in dem auch die Autorin mehrere Jahre für das Heimatheft arbeitete. Denen dankte die Autorin für viele fachliche Diskussionen, die ihre Arbeit unterstützt hätten.

Das neue Heimatheft hat Anni Geisler zweigeteilt. Zunächst beschreibt sie die Entstehungsgeschichte der Zeitung, die Entwicklung vom Wochenblatt zum Täglichen Kreisblatt, berichtet über Verlegerfamilien, die Redaktionsarbeit, den Aufbau der Druckerei. Für diese wurde sogar ein Stück der Beeskower Stadtmauer, insgesamt 32 Meter, abgetragen. Das Gebäude steht heute wieder im Fokus der Stadt, wird es doch gerade aufwändig saniert und umgebaut. Dort, in der Bahnhofstraße 33, entstehen barrierefreie Wohnungen.

Im zweiten Teil des knapp 70 Seiten starken Heftes schreibt Anni Geisler über neun ausgewählte Themen, die die Beeskower immer wieder beschäftigten. Eisenbahnanbindung, Straßenbau, das Kino, Fragen der medizinischen Versorgung. Auch die Landwirtschaft mit Tierschauen und Märkten spielte immer wieder eine Rolle. Etliche der Themen sind bis in die heutigen Zeit erhalten geblieben. Über eine „Revolution in Beeskow“ ist aktuell allerdings weniger zu berichten. Nicht alle interessanten Geschichten habe sie im Heft aufschreiben können, so Anni Geisler. Vielleicht werde sie einige noch der Zeitung anbieten, versprach sie.

Das neue Heimatheft wurde wie die Vorgänger von der Druckerei Fischer in Ranzig produziert. „Erstmals ist es als Glanzausgabe erschienen“, hob Bibliotheksleiterin Ines Pöschke hervor. Dadurch komme auch der von Bernhard Ast gestaltete Titel mit der zeitungslesenden Dame besonders gut zur Wirkung. Der Träger der Bibliothek, der Verein Kupferschmiede, ist auch Herausgeber der Heimathefte. Die meisten der jetzt 27 Titel sind auch noch in der Bibliothek erhältlich. Die Titel, die ausverkauft sind, sollen demnächst nachgedruckt werden. Das neue Heft ist für fünf Euro erhältlich.