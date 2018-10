Vom Saulus zum Paulus im Dom

Annemarie Diehr

(MOZ) Die Aufführung des Oratoriums „Paulus“ von Mendelssohn-Bartholdy am Sonnabend ist im Fürstenwalder Dom St. Marien der kirchenmusikalische Höhepunkt des Jahres.sprach mit Kantor Georg Popp über die Bedeutung des Werks für Fürstenwalde und die Weltmusik.

Herr Popp, vor genau 25 Jahren wurde das Oratorium unter Leitung Ihres Vorgängers, Wolfgang Kahl, schon einmal aufgeführt. Waren Sie 1993 dabei?

Zufällig ja, Kirchenmusikdirektor Kahl verabschiedete sich mit dem Konzert in den Ruhestand. Ich war in der engeren Wahl als sein Nachfolger und bin an dem Tag nach Fürstenwalde gekommen, um mir die Gemeinde anzusehen.

Wie war Ihr Eindruck?

Der Dom war damals noch nicht fertiggestellt. Ich erinnere mich, dass der Boden teilweise noch Schotter war und die Menschen auf Klappstühlen saßen. Oben auf der Empore, die durch Holzbretter kaum gesichert war, drängten sich die Musiker. Es waren so viele, dass, obwohl die Orgel damals noch nicht vorhanden war, die Männerstimmen abseits stehen mussten.

Sie werden am Sonnabend aber nicht ihren Abschied verkünden, oder?

Nein (lacht). Eigentlich hatte ich ein Stück von Rossini geplant, aber weil zwei andere Kollegen im Kirchenkreis dieselbe Idee hatten, habe ich mich für „Paulus“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy entschieden. Dessen Oratorium „Elias“ habe ich schon dreimal aufgeführt.

Worin unterscheiden sich die beiden Werke?

„Paulus“ ist das erste der beiden vollendeten Oratorien und widmet sich anders als „Elias“ einer biblischen Gestalt aus dem Neuen Testament, dem Apostel Paulus. Dessen Wandel vom Saulus zum Paulus erzählt das Stück. 1836 wurde das Werk, das im 19. Jahrhundert auch international sehr erfolgreich war, in Düsseldorf uraufgeführt. 370 Sänger und ein 140 Mann starkes Orchester wirkten damals mit.

Wie viele Musiker werden es am Sonnabend sein?

Die Dom- sowie die Kinder- und Jugendkantorei ist mit rund 90 Sängern im Alter zwischen neun und 86 Jahren vertreten, im Orchester spielen 50 Musiker.

Neben der Fülle an Mitwirkenden, worin besteht die Herausforderung, das Oratorium zur Aufführung zu bringen?

Mit zweieinhalb Stunden ist es inhaltlich sehr umfangreich und fordernd, sowohl für die Musiker als auch das Publikum. Zwischen den beiden Teilen wird es aber eine Pause geben.

Beginn 14.30 Uhr, Karten zwischen 14 und 25 Euro sind erhältlich im Getränkehaus Mord, bei Georg Popp und eine Stunde vor dem Konzert im Dom.