Neue Kleider für kleine Sängerinnen

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) „Melodien zum Lichterfest“ präsentiert der deutsch-polnische Projektchor „Singing all Together“ am Sonnabend um 17 Uhr in der Konzerthalle. Dazu können sich die jungen Sängerinnen aus Frankfurt und Słubice nicht nur mit ihren Stimmen schmücken, sondern auch mit neu geschneiderten Kleidern. Dies war möglich durch ein Projekt der Europaregion Pro Europa Viadrina, sagt Chorbetreuerin Dagmar Ewest. Zudem wird das Tanzstudio Bohema aus Słubice unter Leitung von Henryk Lechelt mit passenden Tänzen für einen unvergesslichen Abend sorgen. Chorleiterin Magdalena Iłowska freut sich auf viele Zuhörer aus den Städten beidseits der Oder. Eltern und Verwandte der kleinen Sängerinnen aber auch andere Musikliebhaber sind herzlich willkommen. Karten kosten 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.

Mitte Mai 2015 übernahm die ausgebildete Musikpädagogin Magdalena Iłowska aus Słubice die Leitung des Spatzenchores und damit auch des Chores „Singing all Together“. Die deutschen und polnischen Kinder werden von ihr zweisprachig angeleitet.(rmk)