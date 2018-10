Reisebranche setzt auf Kreativität

Nina Jeglinski

Potsdam (MOZ) Mit dem touristischen Betriebssystem „ContentNetzwerk Brandenburg“ und dem Crowdfunding-Projekt FlämingSchmiede sind gleich zwei Projekte aus Brandenburg für den Deutschen Tourismuspreis nominiert worden, teilte der Deutsche Tourismusverband mit. Eine nationale Jury hat aus 81 Bewerbungen insgesamt fünf Projekte benannt, die nun für die wichtigste Auszeichnung im Deutschlandtourismus ins Rennen gehen.

Das „ContentNetzwerk Brandenburg“ hat die TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH mit den Partnern Landestourismusverband Brandenburg und DB Regio Nordost aufgebaut. Das Crowdfunding-Projekt FlämingSchmiede wurde vom Tourismusverband Fläming gemeinsam mit dem Tourismusberatungsunternehmen BTE und der Crowdfundung-Plattform Startnext entwickelt.

Mit dem ContentNetzwerk Brandenburg stellen die TMB, zusammen mit dem Landestourismusverband Brandenburg und DB Regio Nordost eine Plattform bereit. Ziel ist es, für das Land Brandenburg eine einheitliche Datenbank mit qualitativ hochwertigen, übersichtlich strukturierten, touristischen Inhalten zu erstellen und diese mit hoher Reichweite als digitalen Service den Gästen anzubieten.

Die FlämingSchmiede startete Anfang 2017 als erstes Crowdfunding-Projekt in einer deutschen Reiseregion. Ihr Ziel: Mittel für die touristische Produktentwicklung einzusetzen und sich als kreative Reiseregion zu positionieren. In verschiedenen Workshops wurden die teilnehmenden Touristikfirmen auf das Crowdfunding vorbereitet, um zu erfahren, wie sich neue Tourismusangeboten mit alternativen Methoden finanzieren lassen. Zum Ende des Wettbewerbs im Januar 2018 waren vier Projekte erfolgreich finanziert, mittlerweile sind sie zum größten Teil umgesetzt oder stehen in den Startlöchern: die beheizbaren Schlafwagen von Christophe Boyer am Bahnhof Rehagen, das umweltfreundliche Elektroshuttle „Kranich-Express“ für die Stadt Trebbi, den Naturpark Nuthe-Nieplitz, das Künstleratelier ArtFiness von Gabriele Hiller sowie das neue Upcycling-Zimmer in Volker Links Haus Fläming.

„Die märkische Tourismusbranche hat einmal mehr eindrucksvoll ihre Kreativität und Innovationskraft unter Beweis gestellt“, zeigte sich Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (parteilos) überzeugt.

Die Verleihung des deutschen Tourismuspreises findet am 15. November in Bonn statt. Ab sofort kann online auf www.deutschertourismuspreis.de über die Projekte abgestimmt werden kann. (nj)