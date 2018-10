Auf geschichtsträchtigen Pfaden

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Aus Schorfheide, Oderberg, Oranienburg, Werneuchen, Zerpenschleuse und Bernau sind sie angereist, die Frauen und Männer, die in ihren Gemeinden Besuchern den Weg weisen. Sie arbeiten in Touristinformationen, Gemeindeverwaltungen, im Barnim Panorama oder betreuen Feriengäste, die in Nordbrandenburg Urlaub machen. Eingeladen hat die Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH (Wito) Barnim, die regelmäßig Touren veranstaltet. „Wir wollen auf kleine sehenswerte Orte hinweisen, das Unbekannte bekannter machen und Touristiker vernetzen“, macht die Leiterin Tourismus der Wito, Sabine Grassow, deutlich. Sie hat mit ihren Mitarbeitern die „geschichtsträchtigen Orte“ auserkoren und eine Tagesreise zusammengestellt. So erhalten die für Tourismus verantwortlichen Mitarbeiter Anregungen und Tipps, die sie später weitergeben können. Kontakte untereinander und Ansprechpartner machen das Arbeiten später leichter, weiß Sabine Grassow.

Einer, der gern spricht, weil er seit mehr als 50 Jahren Gruppen in den Wald führt, ist Oberförster Klaus Brucker mit seiner sechsjährigen Kaninchen-Dackel-Hündin Waldine. „Waldi“ beschnuppert alle Teilnehmer neugierig. Gemeinsam geht die Gruppe durch Tor 1 zur Waldsiedlung. Die Uhr müsse ständig repariert werden, weiß der Förster im Ruhestand, der früher in einem Revier bei Liebenwalde tätig war. Das sei schon zu DDR-Zeiten so gewesen. Er selbst war als Lehrmeister der Waldarbeiterschule Bernau mit Lehrlingen Anfang der 1970er-Jahre auf dem geheimnisumwobenen Areal, auf dem 23 Wohnhäuser für Politbüromitglieder und den jeweiligen Staatschef standen. Ein Sturm hatte zahlreiche Bäume entwurzelt. „Wir waren nie allein, immer hatten wir Begleitschutz“, berichtet der Förster, der auch regelmäßig Führungen mit Patienten der Brandenburgklinik anbietet, die jetzt auf dem Gelände steht. 600 Beschäftigte, alles Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, arbeiteten einst für die Bewohner im „inneren Ring“. Es gab Sportstätten, Kantinen, eine Schwimmhalle und vieles mehr.

Schon drängt Sabine Grassow zum Aufbruch. Es geht weiter zum Bogensee, wo die FDJ-Hochschule der DDR residierte. Auf dem Gelände steht auch das Liebesnest von Hitlers Propagandaminister Joseph Goebbels. Idyllisch gelegen ist das Domizil, das einer Nutzung harrt. Nach einem Abstecher zum Jägerheim Ützdorf, einer urigen Gaststätte, geht es in den ehemaligen Gefechtsstand der 41. Flugabwehr-Raketenbrigade „Hermann Duncker“ zur Führung. Margot Ziebarth aus Zerpenschleuse fasst zusammen, was viele denken: „Wir haben sehr schöne Ausflugsziele im Barnim, da müssen wir uns nicht verstecken.“