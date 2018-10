Lob für Weitsicht der Gemeinde

Freigabe: Die offizielle Eröffnung der früheren L281 erfolgte am Mittwoch durch den Baubetrieb, Ralf Tulke vom Landesbetrieb, Amtsdirektor Karsten Birkholz, Brunhild Wenzel vom Planungsbüro sowie dem stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde Oderaue, Ulrich Leupelt, und Elke Bundrock vom Bauamt in Wriezen (v.l.) © Foto: Nadja Voigt

Nadja Voigt

Neuküstrinchen (MOZ) Freie Fahrt gilt seit Mittwoch wieder auf der früheren Landesstraße 281 zwischen dem Abzweig nach Neuranft und dem Abzweig Bienenwerder. Der Landesbetrieb Straßenwesen lobt die Gemeinde Oderaue für ihre Weitsicht.

„Das war eine weise Entscheidung“, sagte Ralf Tulke vom Landesbetrieb Straßenwesen. Er lobte die Gemeinde Oderaue für ihre Weitsicht, die frühere Landesstraße in Angriff genommen zu haben. Denn: Einen derartigen Fördersatz werde es in den kommenden Jahren nicht mehr geben, so Tulke. Dafür in den kommenden Jahren weitere Abstufungen von Landesstraßen, blickte er voraus.

Glücklich war damals auch niemand über die Abstufung von der Landesstraße zur Gemeindestraße. Weder im Amt Barnim-Oderbruch noch in der Gemeinde Oderaue. Deshalb sei es gut gewesen, dass man einen Konsens gefunden habe, lobte Amtsdirektor Karsten Birkholz anlässlich der offiziellen Übergabe am Mittwoch in Neuküstrinchen. Er sei froh, in den Austausch mit dem Landesbetrieb Straßenwesen getreten zu sein. Denn nur durch ihn sei der Ausbau so möglich gewesen, dankte der Verwaltungschef aus Wriezen. Sein Dank galt auch dem Planungsbüro von Brunhild Wenzel und der ausführenden Firma Berger Bau. Dabei sei nicht alles wie geplant gelaufen. Aber die Abstimmung habe immer gut funktioniert.

Auch von Seiten der Bürger seien keine Beschwerden an ihn herangetragen worden, so Karsten Birkholz. Besonders hob er die engagierte Arbeit seiner Mitarbeiterin im Bauamt, Elke Bundrock, hervor. Sie hat den Bau seit dem ersten Spatenstich betreut. „Die Maßnahme ist sehr gut umgesetzt worden und ich hoffe nun, dass die Straße lange genutzt werden kann“, so Birkholz weiter. Und erinnerte an die abenteuerlichen Ortseinfahrten von Neuküstrinchen und Neurüdnitz. „Das 60-km-Schild kam nicht von ungefähr.“ Nun können sowohl Bürger als auch Landwirte die vielbefahrene Verbindungsstrecke zwischen Neureetz und Zäckericker Loose wieder gefahrlos benutzen, dankte auch der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Oderaue, Ulrich Leupelt.

Baubeginn war der 26. März diesen Jahres. Der Startschuss für den Ausbau der Straße fiel damals am Abzweig nach Bienenwerder. Der erste Bauabschnitt reichte bis zur Brücke Neurüdnitz in der Ortsmitte. Der zweite Abschnitt schloss von dort bis zur Dorfmitte nach Neuküstrinchen an. Und dann folgte schließlich der dritte Bauabschnitt von dort bis zum Abzweig nach Neuranft.

Die Gesamtkosten wurden zu Beginn auf rund eine Million Euro geschätzt. Land und Bund finanzierten die 90-Prozent-Förderung. 180 000 Euro hatte die Gemeinde Oderaue in den Haushalt eingestellt. Für die Bus-Umfahrung und die Haltestelle wurden dann noch weitere Mittel beantragt, erklärt Elke Bundrock während der Bauphase.

Auf insgesamt rund 2,5 Kilometern Länge wurde die 5,50 Meter breite Straße ausgebaut. Dabei war der Bau keine beitragspflichtige Maßnahme für die Anwohner, betonte die Bauverwaltung von Beginn an. Die Straße werde abgefräst und eine neue, an einigen Stellen bis zu 30 Zentimeter dicke, Asphaltschicht aufgebracht. In den Kreuzungsbereichen wurde teilweise die Betonanbindung herausgenommen und asphaltiert. Auch die Regenentwässerung wurde in diesem Zusammenhang neu gemacht.