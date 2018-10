Umbau der Bankfiliale bis Ende Oktober

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Nach der Sprengung des Geldautomaten in der Commerzbank-Filiale in der Nacht zum 28. Juni geht der langwierige und komplexe Umbau der Räume jetzt in die Endphase. Am Mittwoch war eine Glaserfirma damit beschäftigt, neue Scheiben an der Straßenfront einzusetzen. Vorher mussten noch die Reste der alten Scheiben aus den Rahmen gekratzt werden. Der Vorraum war bei der Sprengung erheblich beschädigt worden.

Die Commerzbank plant nach Auskunft von Sprecher Matthias Paulokat, die sogenannte SB-Zone, also den Bereich, in dem der gesprengte Geldautomat gestanden hatte, am 24. Oktober wieder zu eröffnen, dann mit etwas erweitertem Angebot: zwei Service-Terminals, ein Geld- und ein Kassenautomat. Letzterer nimmt auch Einzahlungen aufs eigene Konto entgegen, und zwar auch von Hartgeld.

Auch der Innenraum wird umgebaut, so Paulokat. Dort laufen schon Sanierungsarbeiten, die auch noch nächste Woche weitergehen. Deshalb wird die Filiale vom 24. bis 26. Oktober ganztägig geschlossen. Am Montag, 29. Oktober, soll die komplett erneuerte Filiale in Betrieb gehen. Die bisherige stationäre Kasse im Innenraum wird dauerhaft abgebaut. Die Kunden werden auf die Geräte im Vorraum verwiesen. Für die gibt es ein „überarbeitetes Sicherheitskonzept“, teilt der Sprecher mit.(je)