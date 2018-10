Musik und Masken für mehr Shopping-Genuss

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Venezianische Kostüme zur Faschingszeit, musikalischer Frühshoppen, Wissensspiele für Kinder – Kathrin Kelling hat einige Ideen, wie sie die Fürstengalerie beleben möchte. Die 54-Jährige ist die neue Managerin des Einkaufszentrums, das eine hundertprozentige Tochter der städtischen Wohnungswirtschaft (Wowi) ist. Anders als ihr Vorgänger, Michael Borrmann, ist Kathrin Kelling auch bei der Wowi angestellt, als Assistentin der Geschäftsführung.

10 000 Quadratmeter vermietbare Fläche gibt es in dem zweigeschossigen Komplex im Herzen der Stadt. „Die neun Wohnungen sind vermietet“, sagt Wowi-Geschäftsführer Thomas Buhl. Außerdem gibt es Handel und Büros. Die zwei wichtigsten Mieter sind das Amtsgericht, das knapp 4000 Quadratmeter nutzt, und das Kaufhaus Moses mit 2200 Quadratmetern.

Insgesamt gibt es in der Mall gut 3700 Quadratmeter Ladenflächen. Nur wenige stehen leer. Dort, wo sich bis vor gut einem Jahr ein Jeansladen befand, will das „Suppengrün“ bald Gerichte anbieten. „Aufgrund bürokratischer Hürden verschiebt sich unsere Eröffnung“, informiert der Betreiber auf einem Zettel am Schaufenster. Es geht um die Baugenehmigung. Außerdem wolle „Heim & Haus“, der bislang im Obergeschoss sitzt, in die Spielothek ziehen, nennt Kathrin Kelling eine weitere Veränderung. Auch für die 68 Quadratmeter, die früher ein Friseur nutzte, gebe es einen Interessenten. So lange die Fläche leer steht, dient sie mal als Künstler-Garderobe, mal als Ausstellungsfläche. „Wir wollen Mitte November wieder für einen Monat unsere Werke dort zeigen“, kündigt Helga Siegesmund, die einer Gruppe malender Frauen angehört, an. 2017 sei die Ausstellung erfolgreich gewesen, darum werde sie wiederholt.

Eine Schwierigkeit bei der Vermietung ist „dass es viele kleine Flächen gibt“, sagt Buhl. Die Aufteilung stammt aus der Entstehungszeit der Galerie vor 20 Jahren. „Zuerst stand das Rathaus-Center, hier war lange ein Loch“, erinnert sich Kelling. Private Investoren wollten die Galerie bauen – und scheiterten. Zuletzt Dieter Meis im Jahr 1999. Die Stadt stieg über die Wowi ein und stemmte das Millionen-Projekt allein. „Anfangs fuhren wir damit Verlust ein, seit 2011 machen wir Gewinn“, sagt Buhl. Das soll so bleiben. Die Zusammenarbeit mit Borrmann, weiter Manager des Rathaus-Centers, das einem Fonds gehört, bleibt bestehen, etwa bei der Organisation von Festen. (mw)